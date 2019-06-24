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Найбільший столичний забудовник пояснив, на яких умовах можна отримати розстрочку

Київ • УНН

 • 8796 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Один із інструментів, який забудовники пропонують своїм покупцям для придбання нової квартири — це розстрочка. У Холдинговій компанії “Київміськбуд” розповіли про особливості розстрочки, повідомляє УНН.

Найбільший столичний забудовник пояснив, на яких умовах можна отримати розстрочку

Розстрочка вигідна у випадку, якщо у вас немає повної суми для купівлі квартири.

“Інвестору потрібно сплатити лише перший внесок — 30-50% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва. Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об’єкта і виконувати свої зобов’язання перед інвесторами. Також можуть бути й індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта”, — пояснили у ХК “Київміськбуд”.

Розстрочка вигідна тим покупцям, у кого є певні заощадження на перший внесок і стабільний прибуток, щоби виплатити за квартиру до кінця будівництва, пояснили у компанії.

“Зауважте, що в такому випадку знижка на квартиру вже буде меншою наполовину, а залишок суми, що підлягає виплаті, не фіксується. Якщо до кінця будівництва зросте вартість квадратних метрів, то, відповідно, збільшиться й сума загальної заборгованості”, — наголосили у “Київміськбуді”.

У компанії наголосили, що “Київміськбуд” завжди допоможе інвестору обрати інструмент купівлі нерухомості, виходячи, насамперед, з його фінансових можливостей.

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