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Крупнейший столичный застройщик объяснил, на каких условиях можно получить рассрочку

Киев • УНН

 • 8796 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Один из инструментов, который застройщики предлагают своим покупателям для приобретения новой квартиры - это рассрочка. В Холдинговой компании "Киевгорстрой" рассказали об особенностях рассрочки, сообщает УНН.

Крупнейший столичный застройщик объяснил, на каких условиях можно получить рассрочку

Рассрочка выгодна в случае, если у вас нет полной суммы для покупки квартиры.

"Инвестору нужно оплатить только первый взнос - 30-50% от стоимости недвижимости, а остаток суммы распределяется до конца строительства. Срок выплаты рассрочки формируют по определенному графику, который предлагает застройщик для того, чтобы эффективно осуществлять строительство объекта и выполнять свои обязательства перед инвесторами. Также могут быть и индивидуальные графики выплаты рассрочки для клиента", - пояснили в ХК "Киевгорстрой".

Рассрочка выгодна тем покупателям, у кого есть определенные сбережения на первый взнос и стабильный доход, чтобы выплатить за квартиру до конца строительства, пояснили в компании.

"Заметьте, что в таком случае скидка на квартиру уже будет меньше наполовину, а остаток суммы, подлежащей выплате, не фиксируется. Если до конца строительства возрастет стоимость квадратных метров, то, соответственно, увеличится и сумма общей задолженности", - отметили в "Киевгорстрое".

В компании отметили, что "Киевгорстрой" всегда поможет инвестору выбрать инструмент покупки недвижимости, исходя, прежде всего, с его финансовых возможностей.

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