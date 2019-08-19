Лишь 20% застройщиков предлагают совместные с банками ипотечные программы

По данным риэлторов, сегодня только 3% жилья в Киеве и столичной области покупается при помощи банков и оформления ипотечных кредитов.

Поэтому в нашей стране с каждым годом и каждым месяцем увеличивает свои обороты кампания по выдаче беспроцентных или низкопроцентных рассрочек и кредитов непосредственно самими компаниями-застройщиками сроком на 5-7-9 лет. Причем и этот срок имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

Сегодня девелоперы предлагают так называемую программу по "растерминованию". Застройщик часто предлагает своему потенциальному клиенту беспроцентное обслуживание на начальных этапах строительства жилья. Чем ближе подходит время сдачи объекта в эксплуатацию, тем, соответственно, и становится выше стоимость жилья. Цена за квадратный метр во время строительства домов ниже, и у покупателя есть из чего выбрать. А на сумму, которую осталось доплатить до момента сдачи жилья в эксплуатацию, не уплачиваются проценты, и оплаченная стоимость жилья не изменится в процессе строительства. Также большим плюсом для инвестора в строительство является то, что в отличие от банков, строительная компания не требует у потенциального покупателя справки о доходах и целого ряда других документов. Не нужны и поручители. Кроме того, во время такой рассрочки, по словам одного из руководителей "Украинского клуба недвижимости" Ольги Соловей, можно выбрать удобный индивидуальный график оплаты рассрочки, например, помесячно или поквартально.

Однако эксперт отмечает, что все-таки банки пытаются поддерживать хотя бы минимальный процесс кредитования населения.

"Уже сейчас 20% компаний-застройщиков Киева и столичной области имеют совместные программы с коммерческими банками по оформлению ипотечных кредитов. По сравнению с прошлым годом количество таких компаний увеличилось на 5%, и эта тенденция с каждым месяцем лишь укрепляется", – подчеркивает Ольга Соловей.

Напомним, заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук недавно заявил, что в следующем году украинцы смогут воспользоваться ипотекой под 12-13% в гривне.

На сегодня номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых без учета комиссий и других дополнительных платежей.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных. Большинство ипотечных кредитов выдаются в рамках программ сотрудничества банков с отдельными застройщиками, например, такие программы имеет ХК "Киевгорстрой", предлагающий также приобретение жилья в рассрочку.

Эксперты по недвижимости положительно оценивают такое сотрудничество застройщиков и банков, однако, такие программы не имеют масштабного влияния на рынок в целом. По мнению эксперта Сергея Костецкого, развитие ипотечного кредитования активизировало бы рынок жилой недвижимости и выровняло бы цены на жилье.