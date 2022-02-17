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Лідери ЄС сьогодні не будуть розглядати деталі санкцій проти РФ - Bloomberg

Лідери ЄС сьогодні не будуть розглядати деталі санкцій проти РФ - Bloomberg

Київ • УНН

 • 12811 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Лідери ЄС, які проведуть екстренний саміт у четвер, не будуть детально обговорювати проект пакету санкцій у разі російського вторгнення в Україну, з посиланням на джерело інформує Bloomberg, пише УНН.

Цитата:

"Лідери ЄС, які проведуть екстренний саміт у четвер, не будуть детально обговорювати проект пакету санкцій, а натомість зосередять увагу на дипломатичних зусиллях, за словами чиновника ЄС", - пише видання.

За словами чиновника, як зазначається, "мета полягає в тому, аби уникнути, щоб лідери відбирали і обирали пропоновані санкції, якщо Росія нападе на Україну, на тлі розбіжностей між державами-членами щодо пов'язаної із цим ціни, особливо в енергетичному секторі".

Деталі

США та союзники по НАТО намагаються домовитися про пакет санкцій, які завдадуть шкоди Росії і водночас дозволять уникнути їх впливу, на скільки це можливо.

Після саміту в Брюсселі не буде жодних письмових висновків, і очікується, що лідери знову підтвердять свою солідарність із Україною, що будь-яка військова агресія дорого обійдеться Росії та що дипломатичні канали мають залишатися відкритими, пише видання.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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