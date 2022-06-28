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Лідери країн G7 відреагували на російський удар по Кременчуку

Лідери країн G7 відреагували на російський удар по Кременчуку

Київ • УНН

 • 194985 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Лідери країн G7 засудили російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву “Великої сімки”.

Деталі

Лідери G7 наголосили, що разом з Україною оплакують невинних жертв жорстокого і мерзенного нападу.

“Невибіркові напади на невинних мирних жителів є військовим злочином. Президент росії володимир путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності”, — йдеться в заяві.

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Лідери G7 підтвердили “непохитну підтримку України”.

“Ми не заспокоїмося, доки росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною”, — підкреслили вони.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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