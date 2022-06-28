Лидеры стран G7 отреагировали на российский удар по Кременчугу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Лидеры стран G7 осудили российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление “Большой семерки”.
Детали
Лидеры G7 подчеркнули, что вместе с Украиной оплакивают невинных жертв жестокого и мерзкого нападения.
“Неизбирательные нападения на невинных мирных жителей являются военным преступлением. Президент россии владимир путин и другие виновные будут привлечены к ответственности”, — говорится в заявлении.
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Лидеры G7 подтвердили “непоколебимую поддержку Украины”.
“Мы не успокоимся, пока россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной”, — подчеркнули они.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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