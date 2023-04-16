Лідер боснійських сербів Додік заявив, що чиновники розглядають рішення про проголошення незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Лідер Республіки Сербської (РС), однієї з двох політичних утворень, що становлять Боснію та Герцеговину, заявив, що офіційні особи серйозно розглядають питання щодо незалежності регіону. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Ми найсерйознішим чином розглядаємо можливість ухвалення рішення про проголошення незалежності та відділення Республіки Сербської, якщо не буде вирішено майнове питання", - сказав Мілорад Додік.
Деталі
Його коментарі пролунали на спільній пресконференції після зустрічі із президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді.
Додік сказав, що події загострилися зі скасуванням закону, згідно з яким нерухоме майно належить юридичним особам.
"Ми хочемо, щоб Конституція Боснії та Герцеговини дотримувалася, Дейтонська угода та цілісність Боснії. Але також дотримання прав, безсумнівно наданих РС Конституцією. Ми підійшли до моменту, коли ми більше не можемо відкладати це питання, і наш захист полягає в тому, що ми серйозно розглядаємо можливість ухвалення рішення про незалежність та відділення Республіки Сербської", - вказав він.
Вучич сказав, що Дейтонська мирна угода є "сутністю функціонування Боснії та Герцеговини і, звичайно ж, Республіки Сербської".
Сербія завжди підтримуватиме те, про що домовилися три народи, що становлять Боснію, сказав він, маючи на увазі православних сербів, хорватів-католиків та боснійців-мусульман.
Лідери оголосили про спільне засідання урядів Сербії та РС.
Доповнення
На початку березня Конституційний суд Боснії та Герцеговини скасував спірний закон про нерухоме майно в РС.
Рішення суду було ухвалено після того, як Верховний представник Боснії та Герцеговини призупинив дію закону за день до того, як він мав набути чинності 28 лютого.
Раніше Конституційний суд ухвалив, що повноваження з управління публічною власністю належать юридичній особі, а права власності належать державі Боснія та Герцеговина.
Верховний представник має право звільняти будь-кого, хто заважає встановленню миру в країні, у тому числі членів Президентської ради, та приймати закони в міру потреби. Повноваження отримали назву "Бонські повноваження".