Лидер боснийских сербов Додик заявил, что чиновники рассматривают решение о провозглашении независимости

Цитата

"Мы самым серьезным образом рассматриваем возможность принятия решения о провозглашении независимости и отделения Республики Сербской, если не будет решен имущественный вопрос", - сказал Милорад Додик.

Детали

Его комментарии прозвучали на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Додик сказал, что события обострились с отменой закона, согласно которому недвижимое имущество принадлежит юридическим лицам.

"Мы хотим, чтобы Конституция Боснии и Герцеговины соблюдалась, Дейтонское соглашение и целостность Боснии. Но также соблюдение прав, несомненно предоставленных РС Конституцией. Мы подошли к моменту, когда мы больше не можем откладывать этот вопрос, и наша защита заключается в том, что мы серьезно рассматриваем возможность принятия решения о независимости и отделении Республики Сербской", - указал он.

Вучич сказал, что Дейтонское мирное соглашение является "сущностью функционирования Боснии и Герцеговины и, конечно же, Республики Сербской".

Сербия всегда будет поддерживать то, о чем договорились три народа, составляющие Боснию, сказал он, имея в виду православных сербов, хорватов-католиков и боснийцев-мусульман.

Лидеры объявили о совместном заседании правительств Сербии и РС.

Дополнение

В начале марта Конституционный суд Боснии и Герцеговины отменил спорный закон о недвижимом имуществе в РС.

Решение суда было принято после того, как Верховный представитель Боснии и Герцеговины приостановил действие закона за день до того, как он должен был вступить в силу 28 февраля.

Ранее Конституционный суд постановил, что полномочия по управлению публичной собственностью принадлежат юридическому лицу, а права собственности принадлежат государству Босния и Герцеговина.

Верховный представитель имеет право увольнять любого, кто мешает установлению мира в стране, в том числе членов Президентского совета, и принимать законы по мере необходимости. Полномочия получили название "Боннские полномочия".