Латвія виділить 6 мільйонів євро на розвиток інфраструктури в Україні

У 2024 році Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Про це повідомили представники латвійської делегації під час зустрічі із представниками міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України, передає УНН із посиланням на Мінвідновлення.

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На зустрічі обговорювались питання розвитку логістичних шляхів, збільшення обсягів транспортування через порти Балтії, залізничних та автомобільних перевезень, а також збільшення експорту української продукції.

Представники латвійської делегації на чолі з міністром економіки Латвії Вікторсом Валайнісом повідомили, що у цього року країна виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Очікується, що аналогічний обсяг підтримки буде закладено і на 2025 рік.

Вже маємо низку спільних напрацювань щодо співпраці в транспортній сфері, які не тільки дозволять збільшити експортний потенціал держави, але й стимулювати економічний розвиток обох країн. Йдеться і про транзитні шляхи, і про залізничну та автомобільну інфраструктуру, а також перспективи співпраці у сфері повітряного сполучення - зазначив в.о. міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Василь Шкураков.

Під час зустрічі сторони обговорили розбудову логістичних ланцюжків та стимулювання економічного співробітництва між країнами.

Як зазначається, Латвія зацікавлена в зміцнені економічних зв’язків, зокрема, в питаннях заміщення експорту сільськогосподарської продукції з рф та розвитку експортних шляхів. Передбачається, що для українських експортерів, так і для латвійських партнерів буде сформована пропозиція щодо комбінованого логістичного рішення, яке включатиме як наземний, так і морський транспорт.

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Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту і використання сервісу єЧерга. Крім того, представники латвійської делегації запевнили в готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні, як тільки буде відновлене повітряне сполучення.

Україна та Латвія також домовились про створення робочої групи, яка дозволить напрацювати рішення у сфері транспортної співпраці – як на рівні двох країн, так і на рівні Європейського Союзу.

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