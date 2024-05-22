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Латвія виділить 6 мільйонів євро на розвиток інфраструктури в Україні

Латвія виділить 6 мільйонів євро на розвиток інфраструктури в Україні

Київ • УНН

 • 93843 перегляди

Представники України та Латвії обговорили збільшення обсягів транспортування через порти Балтії, залізничних та автомобільних перевезень та збільшення експорту української продукції. Латвія зобов'язалася виділити 6 мільйонів євро в 2024 році на підтримку розвитку інфраструктури України.

У 2024 році Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Про це повідомили представники латвійської делегації під час зустрічі із представниками міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України, передає УНН із посиланням на Мінвідновлення. 

Деталі 

На зустрічі обговорювались питання розвитку логістичних шляхів, збільшення обсягів транспортування через порти Балтії, залізничних та автомобільних перевезень, а також збільшення експорту української продукції. 

Представники латвійської делегації на чолі з міністром економіки Латвії  Вікторсом Валайнісом повідомили, що у цього року країна виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Очікується, що аналогічний обсяг підтримки буде закладено і на 2025 рік. 

Вже маємо низку спільних напрацювань щодо співпраці в транспортній сфері, які не тільки дозволять збільшити експортний потенціал держави, але й стимулювати економічний розвиток обох країн. Йдеться і про транзитні шляхи, і про залізничну та автомобільну інфраструктуру, а також перспективи співпраці у сфері повітряного сполучення

- зазначив в.о. міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Василь Шкураков.

Під час зустрічі сторони обговорили розбудову логістичних ланцюжків та стимулювання економічного співробітництва між країнами.

Як зазначається, Латвія зацікавлена в зміцнені економічних зв’язків, зокрема, в питаннях заміщення експорту сільськогосподарської продукції з рф та розвитку експортних шляхів. Передбачається, що для українських експортерів, так і для латвійських партнерів буде сформована пропозиція щодо комбінованого логістичного рішення, яке включатиме як наземний, так і морський транспорт. 

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Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту і використання сервісу єЧерга. Крім того, представники латвійської делегації запевнили в готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні, як тільки буде відновлене повітряне сполучення.

Україна та Латвія також домовились про створення робочої групи, яка дозволить напрацювати рішення у сфері транспортної співпраці – як на рівні двох країн, так і на рівні Європейського Союзу.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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