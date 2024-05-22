Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине

В 2024 году Латвия выделит 6 миллионов евро на поддержку развития инфраструктуры в Украине. Об этом сообщили представители латвийской делегации во время встречи с представителями министерства развития общин, территории и инфраструктуры Украины, передает УНН со ссылкой на Минвосстановление.

Детали

На встрече обсуждались вопросы развития логистических путей, увеличения объемов транспортировки через порты Балтии, железнодорожных и автомобильных перевозок, а также увеличения экспорта украинской продукции.

Представители латвийской делегации во главе с министром экономики Латвии Викторсом Валайнисом сообщили, что в этом году страна выделит 6 миллионов евро на поддержку развития инфраструктуры в Украине. Ожидается, что аналогичный объем поддержки будет заложен и на 2025 год.

Уже имеем ряд совместных наработок по сотрудничеству в транспортной сфере, которые не только позволят увеличить экспортный потенциал государства, но и стимулировать экономическое развитие обеих стран. Речь идет и о транзитных путях, и о железнодорожной и автомобильной инфраструктуре, а также перспективах сотрудничества в сфере воздушного сообщения - отметил и. о. министра развития общин, территории и инфраструктуры Украины Василий Шкураков.

Во время встречи стороны обсудили развитие логистических цепей и стимулирование экономического сотрудничества между странами.

Как отмечается, Латвия заинтересована в укреплении экономических связей, в частности, в вопросах замещения экспорта сельскохозяйственной продукции из рф и развития экспортных путей. Предполагается, что для украинских экспортеров, так и для латвийских партнеров будет сформировано предложение по комбинированному логистическому решению, которое будет включать как наземный, так и морской транспорт.

Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и использование сервиса егерга. Кроме того, представители латвийской делегации заверили в готовности авиаперевозчика airBaltic начать работу в Украине, как только будет восстановлено воздушное сообщение.

Украина и Латвия также договорились о создании рабочей группы, которая позволит наработать решение в сфере транспортного сотрудничества – как на уровне двух стран, так и на уровне Европейского Союза.

Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности