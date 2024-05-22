Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Верховная Рада Украины приняла закон, вводящий мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, пишет УНН.

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"Рада приняла (законопроект) №8316 о моратории на банкротство объектов критической инфраструктуры, находящихся в государственной собственности во время военного положения + 2 года. "За" в общей сложности только 227", - сообщил Железняк в Telegram.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается установить, что споры (дела), предметом которых является право собственности государства на объекты критической инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности, и/или осуществление восстановления платежеспособности таких объектов или признание их банкротом, не будут подлежать судебному разбирательству в период действия военного положения и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены.

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