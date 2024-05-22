Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  3077 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

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Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  24209 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

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Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  25563 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

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В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  116189 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  115133 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

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В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  119298 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113384 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104396 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  214355 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  131826 просмотра

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На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

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20 мая 2024, 08:03  •  200451 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  394529 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  379490 просмотра

Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Верховная Рада Украины приняла закон, вводящий мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания.

Экономика •   •  9025 просмотра
Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

Сегодня, 22 мая, "Укрэнерго" сняло ограничения на потребление электроэнергии по всей Украине с 07:00 до 20:00. Электроснабжение 95% потребителей, пострадавших от ночной российской атаки на Востоке, было восстановлено.

Общество •   •  10098 просмотра
Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

Представитель Пентагона подтвердил политику США по предоставлению Украине оборонных возможностей для защиты ее суверенной территории, на вопрос об отсутствии разрешения нанесения ответных ударов и ответа на атаки с территории России.

Война •   •  10585 просмотра
"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

Польша воссоздала комиссию по расследованию влияния России на интересы безопасности страны в 2004-2024 годах, возглавляемую главой военной контрразведки, на фоне опасений по поводу российских попыток саботажа и подрывной деятельности.

Новости Мира •   •  7827 просмотра
В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

Правоохранители обнаружили на Прикарпатье массовое производство контрафактной бытовой химии под брендами мировых производителей. Разоблачили сделку на 1,5 млн грн киберполицейские Ивано-Франковской области.

Криминал и ЧП •   •  8201 просмотра
На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай оказывает огромную поддержку военно-промышленной базе россии за счет импорта станков и микроэлектроники, что позволяет рф производить танки и боеприпасы рекордными темпами, несмотря на то, что напрямую не поставляет оружие для войны на Украине.

Война •   •  11892 просмотра
Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине

Удар рф по Чугуеву: количество пострадавших возросло до 7

В результате российского обстрела Чугуева Харьковской области число пострадавших возросло до 7. Еще две женщины обратились за помощью в состоянии средней тяжести.

Война •   •  11443 просмотра
Удар рф по Чугуеву: количество пострадавших возросло до 7

Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

россия накопила 10 000 ракет С-300, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Times.

Война •   •  19288 просмотра
Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения

российские войска обстреляли Невское в Луганской области из артиллерии и реактивных снарядов, что привело к разрушениям.

Война •   •  16618 просмотра
Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения

Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"

Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать в качестве свидетеля на своем историческом уголовном процессе в Нью-Йорке, связанном с выплатами, произведенными порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году.

Новости Мира •   •  15060 просмотра
Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"