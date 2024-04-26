ВР рассмотрит законопроект об упрощении условий ведения бизнеса на время действия военного положения

Верховная Рада Украины на одном из своих заседаний планирует во втором чтении рассмотреть законопроект об упрощении условий осуществления хозяйственной деятельности на период военного (чрезвычайного) положения в Украине. Какие правки предлагают депутаты, сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Проектом Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий введения хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения в Украине" предлагается упростить требования к введению хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения в Украине. - обозначили цель законодательных изменений в пояснительной записке к законопроекту.

Детали

Отмечается, что в связи с военной агрессией РФ против Украины и введением военного положения есть насущная необходимость поддержать экономику страны в целом, и создать необходимые условия для поддержки украинского бизнеса.

Данным законопроектом предлагается в период военного положения принять решения, способствующие ведению бизнеса в существующих условиях функционирования страны. Одним из способов поддержать предпринимателей в это трудное для страны время является введение упрощенных условий получения документов разрешительного характера, лицензий и других услуг.

Поэтому этим Законом предлагается урегулировать вопрос доступа субъектов хозяйствования к введению видов хозяйственной деятельности по упрощенной (декларативной) процедуре именно на время действия военного (чрезвычайного) положения в Украине.

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Проект Закона написан с учетом положений существующих законов Украины: "О правовом режиме военного положения", "О правовом режиме чрезвычайного положения", "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" и "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг", Указов Президента Украины от 24.02.2022 № 64 "О введении военного положения в Украине" и от 14.03.2022 № 133 "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Прогнозируется что после принятия этого закона будет упрощено ведение хозяйственной деятельности, и начало бизнеса в период военного 4 (чрезвычайного) положения в Украине.

Граждане также получат выгоду от принятия этого документа. Ведь при стабильном функционировании бизнеса в Украине, люди будут иметь необходимые товары и услуги.

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Выиграет от принятия законопроекта и государство. Ведь поддержка функционирования экономики в период войны - является одной из приоритетных задач страны.