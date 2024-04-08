"Таможенный безвиз": украинский бизнес с процедурой упрощения удвоил совместный транзит в І квартале этого года

Украинский бизнес активизировался в применении транзитных упрощений. За первый квартал 2024 года вдвое выросло количество предприятий, получивших авторизации. Итоги результативного периода "таможенного безвиза" подвели в Гостаможслужбе, передает УНН.

Несмотря на военные действия и сложную ситуацию на западной границе Украины, первый квартал 2024 года по всем показателям стал самым результативным по сравнению с предыдущими кварталами с начала применения в Украине процедуры совместного транзита (NCTS), то есть с 1 октября 2022 года. - отметили в Гостаможслужбе.

Детали

В ведомстве отметили, что треть от общего количества транзитных деклараций по процедуре совместного транзита оформили в январе-марте 2024 года - 23,5 тысячи из более 65 тысяч.

Так, в странах-участницах Конвенции о процедуре совместного транзита было успешно завершено более 19 тыс. перемещений, начатых таможенными органами Украины. В то же время в Украине было успешно завершено почти 4,5 тыс. перемещений, начатых в других странах-участницах Конвенции. - отметили таможенники.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть I кварталом 2023 года, показатели успешно завершенных перемещений, начатых в Украине, выросли в 13 раз, а перемещений, начатых в других странах-участницах Конвенции, - в 9 раз.

В течение января-марта 2024 года почти удвоилось число предприятий, которые получили и используют авторизации на применение транзитных упрощений в соответствии с Конвенцией - их количество возросло с 57 до 101. Им предоставлена 121 авторизация (из 303 в течение периода применения Украиной Конвенции), из них:

📌 "использование общей гарантии", в т.ч. на увеличение референтной суммы - 39 (из общих 104)

📌 "статус авторизованного грузоотправителя" - 27 (из 74)

📌 "статус авторизованного грузополучателя" - 27 (из 69)

📌 "использование пломб специального типа" - 22 (из 44).

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Что касается гарантирования при процедуре совместного транзита, за І квартал 2024 года удвоилось число индивидуальных гарантий, зарегистрированных в электронной транзитной системе в соответствии с условиями Конвенции. Только за этот квартал было зарегистрировано почти 3 тыс. индивидуальных гарантий на сумму более 95 млн евро. А с момента присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита на конец квартала в системе NCTS было почти 5,5 тыс. действующих (в т. ч. использованных) индивидуальных гарантий на общую сумму 274 млн евро.

Заметим, за этот период зарегистрирована 21 общая гарантия на сумму 38 млн евро. С начала применения системы NCTS зарегистрировано всего 74 общие гарантии (действующих на сегодня - 50 на общую сумму 167 млн евро).

Актуальная статистика регистраций в NCTS - по ссылке.