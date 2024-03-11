Торговля между Украиной и Польшей: руководитель Гостаможслужбы объяснил, почему возникает расхождение в цифрах между экспортом и импортом

Чего не учитывают "эксперты", делая выводы о контрабандных потоках исключительно на основе данных таможенной статистики? Об этом говорится в статье и.о. Председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева, пишет УНН.

"Одним из аргументов, который неоднократно приводят в подтверждение масштабной контрабанды товаров, является превышение стоимости иностранного экспорта над стоимостью соответствующего украинского импорта с отдельными странами. В условиях блокирования границы фокус внимания сосредоточился на украинско-польских торговых отношениях, поэтому и ложные представления о незаконном пересечении границы товарами в большей степени сейчас строятся вокруг объемов взаимной торговли с этой соседней страной", - пишет Звягинцев.

Он приводит данные Европейского статистического агентства ЕвроСтат, согласно которым в течение 2023 года польский экспорт товаров в Украину составлял в пересчете 12,3 млрд долл. США. В то же время по официальным данным Государственной таможенной службы Украины - импорт товаров из Польши составил 6,6 млрд долл. США.

"Имеем разницу в более чем 5 млрд долл. США, которую иногда могут объявлять "контрабандой" или "черным" или "серым" импортом. Примечательно, что ситуация аналогична со всеми странами ЕС, которые граничат с Украиной: с Румынией (экспорт - 2,7 млрд долл. США, импорт - 1,6 млрд долл. США), Словакией (экспорт - 2,0 млрд долл. США, импорт - 1,8 млрд долл. США) и Венгрией (экспорт - 3,2 млрд долл. США, импорт - 1,6 млрд долл. США)", - указывает и.о. Председателя Государственной таможенной службы.

Расхождение имеет и обратную сторону медали

При этом, почему-то никто не вспоминает о других странах, которые входят в Европейский таможенный союз, и которые на протяжении всех последних лет стабильно показывают объемы экспорта в Украину меньше, чем соответствующие им объемы украинского импорта.

Так, по аналогичным данным ЕвроСтата за 2023 год, такими странами являются:

Италия - экспорт в Украину составил 1,8 млрд долл. США, а импорт Украины из Италии - 2,3 млрд долл. США;

Франция - экспорт в Украину составил 1,2 млрд долл. США, а импорт Украины из Франции - 1,8 млрд долл. США;

Болгария - экспорт в Украину составил 1,0 млрд долл. США, а импорт Украины из Болгарии - 2,2 млрд долл. США;

Греция - экспорт в Украину составил 0,9 млрд долл. США, а импорт Украины из Греции - 1,4 млрд долл. США;

Подобная ситуация и с Испанией, Бельгией, Португалией, Ирландией, Люксембургом, Мальтой, Швецией, где объемы взаимной торговли несколько меньше.

"Данные экспорта включают товары как отечественного, так и иностранного происхождения, а данные импорта формируются исключительно по стране производства товаров", - акцентирует внимание Звягинцев.

Возвращаясь к Польше, он также отмечает, что в течение 2023 года, по данным таможенной статистики Украины, с территории Польши в Украину "по стране отправления" экспортировано товаров на сумму 13,7 млрд долл. США, что уже коррелирует с данными ЕвроСтата, в том числе по весу (6,6 млн тонн экспорта Польши относительно 6,7 млн тонн импорта Украины с территории Польши).

Как пишет Звягинцев, из них товары происхождением из Польши составили лишь 2,7 млрд долл. США. Еще 3,7 млрд долл. США - товары, где задекларирована страна происхождения ЕС или страна происхождения "неизвестна". Именно эти товары по международно принятой методологии считаются статистическим импортом Украины из Польши.

Дополнительно в течение 2023 года с территории Польши в Украину экспортировали товаров происхождением из других стран ЕС на сумму 2,6 млрд долл. США и на сумму 4,7 млрд долл. США - происхождением из третьих стран, которые в импорте Украины учтены по своим странам происхождения.

"Поэтому главным образом разгадка расхождения заключается в том, что по методологии статистический экспорт состоит из экспорта товаров собственного происхождения и реэкспорта товаров, происхождением из третьих стран", - пишет Звягинцев.

Он приводит пример, что при экспорте товаров из Польши в Украину учитываются отправления товаров из Польши независимо от того, какая страна происхождения задекларирована (Польша, Китай, Германия и т.д.). При этом данные импорта формируются по стране происхождения (производства) товаров, а не по стране отправления. То есть товар происхождением из Китая, но отправленный со склада в Польше, учитывается в Украине как товар из Китая.

Звягинцев добавляет, что на сегодня электронные сервисы позволяют предпринимателю, например, из Франции, не выходя из своего офиса, оформить экспорт товара в Украину в Польше, практически на границе. При этом, в ЕС указанный товар будет учтен, как экспорт из Польши в Украину - по месту оформления таможенной декларации, а в Украине он считается импортом из Франции по стране происхождения товара.

Другие объективные причины расхождений в статистике

Еще одной из причин расхождений в данных таможенной статистики, как объясняет и.о. Председателя Государственной таможенной службы, являются разные валюты, в которых формируются данные. В странах ЕС - это евро, в Украине - доллар США. Разница в пересчете валют существенно влияет на статистические показатели.

"Не менее важным фактором несоответствий являются значительные объемы гуманитарной помощи, направляющейся в Украину. В странах ЕС, в том числе и в Польше, гуманитарный груз часто оформляется путем подачи таможенной декларации на экспорт в Украину. А в Украине - путем подачи упрощенной таможенной декларации, которая даже не предусматривает внесения сведений о четкой номенклатуре товаров и их стоимости, а потому не учитывается в статистических данных по импорту товаров из "стран-доноров" - той же Польши или стран Прибалтийского региона.

Поэтому никакого "вопиющего" расхождения данных таможенной статистики Украины и Польши нет. Есть неосведомленность в этих вопросах", - считает Звягинцев.

По его словам, в целом, межгосударственное сравнение данных таможенной статистики взаимной торговли и установление причин расхождений между ними - это целый комплекс мероприятий, который требует значительных затрат времени квалифицированных специалистов. Поэтому лишь ограниченное количество таможен стран мира проводили такой сопоставимый анализ данных.

Место контрабанды в несоответствии данных таможенной статистики

В то же время, Звягинцев пишет, что количество выявленных таможенниками попыток незаконного перемещения товаров по обе стороны границы не оставляет сомнений в наличии контрабандных потоков.

"В необходимости комплексного подхода к противодействию "товарной контрабанде" Государственная таможенная служба Украины неустанно убеждает таможенные органы стран-членов ЕС. Ставку делаем на обмен предварительной таможенной информацией. Ведь получение в режиме онлайн информации о грузах и транспортных средствах, прошедших таможенное оформление в стране выезда и направляющихся в Украину, имеет большое значение для анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям.

Пока не наблюдаем значительного прогресса в принятии системного решения на уровне Европейской комиссии по налаживанию такого обмена на постоянной основе. Наряду с тем, при участии проектов Еврокомиссии в 2023 году удалось реализовать пилотный проект по обмену предварительной таможенной информацией с Румынией. Кроме того, чувствуем сдержанный оптимизм относительно налаживания уже в ближайшее время такого обмена с Польшей. О создании инструментария для этого говорили во время недавней встречи таможенных администраций Украины и Польши.

В то же время следует отметить, что экономической основой незаконного перемещения товаров, в большинстве случаев, является возможность продажи такой продукции на внутреннем рынке страны дешевле, чем той, что ввезена законным путем.

Так что именно эффективный контроль за легальностью происхождения и движением товаров на внутреннем рынке является тем путем, который приведет к потере экономической целесообразности контрабанды товаров", - объясняет и.о. Председателя Государственной таможенной службы.

Звягинцев также сообщил, что в этом направлении работает специально созданная рабочая группа таможни и налоговой, осуществляя мониторинг финансово-хозяйственных операций налогоплательщиков и оценивая их налоговые риски. Такие комплексные меры направлены на недопущение минимизации налоговых обязательств внутри страны, в том числе при реализации импортных товаров.