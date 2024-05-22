Рада схвалила мораторій на банкрутство критичної інфраструктури у держвласності
Київ • УНН
Верховна Рада України ухвалила закон, що вводить мораторій на банкрутство державних об'єктів критичної інфраструктури під час воєнного стану і на два роки після його закінчення.
Верховна Рада України ухвалила закон, що вводить мораторій на банкрутство державних об'єктів критичної інфраструктури під час воєнного стану і на два роки після його закінчення, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, пише УНН.
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"Рада ухвалила (законопроект) №8316 про мораторій на банкрутство об’єктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності під час воєнного стану + 2 роки. "За" в цілому тільки 227", - повідомив Железняк у Telegram.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується встановити, що спори (справи), предметом яких є право власності держави на об’єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, та/або здійснення відновлення платоспроможності таких об’єктів або визнання їх банкрутом, не підлягатимуть судовому розгляду в період дії воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення чи скасування.
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