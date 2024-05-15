Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Правительство Латвии на закрытом заседании приняло решение о выделении €10 млн на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщили журналистам после заседания премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс, передает портал Delfi, передает УНН.

Детали

Спрудс сообщил, что на выделенные Латвией деньги предполагается приобрести более 3 тыс. крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов.

Говоря о деятельности возглавляемой Латвией и Великобританией коалиции дронов, Спрудс напомнил, что недавно Латвия уже отправила Украине примерно 100 дронов. На июнь запланирована отправка второй партии, состоящей из примерно 1000 боевых дронов различной мощности. Сейчас страны-участницы коалиции заявили о финансировании в размере более полумиллиарда евро на закупку дронов.

В этом и в последующие два года Латвия предоставит Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта. В этом году это €112 млн, добавил министр.

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