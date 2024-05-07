Поможет бригадам со связью: Латвия передала Украине коммуникационное оборудование

В рамках программы ИТ-коалиции Латвия передала Украине коммуникационное оборудование стоимостью около 100 тысяч евро. Это поможет бригадам со связью на тактическом уровне. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Благодаря партнерам продолжаем закрывать потребности наших подразделений на тактическом уровне. Новая партия оборудования от Латвии поможет в налаживании связи на линии фронта - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В ведомстве добавляют, что ранее страна передала Силам обороны ноутбуки в рамках ИТ-коалиции для модернизации процессов логистического обеспечения и развертывания системы на базе SAP.

Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине

Латвия поддерживает Украину, и мы постоянно ищем новые пути помощи нашему союзнику. Последняя партия критически важного ИТ-оборудования, необходимого для боевых подразделений - наш вклад в рамках ИТ-коалиции - подчеркнул министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, в этом году Рига выделит 0,25% ВВП страны на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, Латвия продолжит оказывать Киеву помощь в виде беспилотников, артиллерии и систем ПВО.

Справочно

ИТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

В рамках ІТ-коалиции уже удалось собрать финансовых и материальных взносов на более 36 млн евро. Взносы в размере более 23 млн евро еще ожидаются.

Напомним,

Латвия передала Украине трансформатор, компрессор и трансформаторное масло мощностью 250 МВА, чтобы помочь в энергоснабжении и отоплении объектов критической инфраструктуры после российских ракетных атак.