Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине

Латвия анонсировала передачу нового пакета военной помощи для Украины, в который войдет партия разведывательных дронов и зенитные пушки ближней дальности. Об этом сообщила премьер страны Эвика Силиня в соцсети X, пишет УНН.

Правительство только что утвердило предвидение зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для Вооруженных Сил Украины. Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные возможности Украины, - отметила Эвика Силиня.

Детали

Она также отметила, что Латвия выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.

Напомним

Латвия передала Украине трансформатор, компрессор и трансформаторное масло мощностью 250 МВА, чтобы помочь в энергоснабжении и отоплении объектов критической инфраструктуры после российских ракетных атак.