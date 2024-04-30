Латвія оголосила про нову партію військової допомоги Україні
Київ • УНН
Латвія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, що включає розвідувальні безпілотники та зенітні установки малої дальності.
Латвія анонсувала передачу нового пакету військової допомоги для України, до якого увійде партія розвідувальних дронів та зенітні гармати близької дальності. Про це повідомила прем’єрка країни Евіка Сіліня у соцмережі X, пише УНН.
Уряд щойно затвердив передбачу зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних Сил України. Це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України,
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Вона також наголосила, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік.
Нагадаємо
Латвія передала Україні трансформатор, компресор і трансформаторну олію потужністю 250 МВА, щоб допомогти в енергопостачанні та опаленні об'єктів критичної інфраструктури після російських ракетних атак.