Допоможе бригадам зі зв'язком: Латвія передала Україні комунікаційне обладнання
Київ • УНН
Латвія передала Україні комунікаційне обладнання вартістю близько 100 000 євро в рамках програми IT-коаліції, допомагаючи українським бригадам налагодити зв'язок на передовій.
В рамках програми ІТ-коаліції Латвія передала Україні комунікаційне обладнання вартістю близько 100 тисяч євро. Це допоможе бригадам зі зв'язком на тактичному рівні. Про це заявили у Міністерстві оборони України, передає УНН.
Деталі
Завдяки партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе у налагодженні зв’язку на лінії фронту
У відомстві додають, що раніше країна передала Силам оборони ноутбуки в межах ІТ-коаліції для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.
Латвія оголосила про нову партію військової допомоги Україні30.04.24, 17:00 • 18100 переглядiв
Латвія підтримує Україну, і ми постійно шукаємо нові шляхи допомоги нашому союзнику. Остання партія критично важливого ІТ-обладнання, необхідного для бойових підрозділів – наш внесок в межах ІТ-коаліції
За його словами, цьогоріч Рига виділить 0,25% ВВП країни на підтримку Збройних сил України. Окрім того, Латвія продовжить надавати Києву допомогу у вигляді безпілотників, артилерії та систем ППО.
Довідково
ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.
Нагадаємо
Латвія передала Україні трансформатор, компресор і трансформаторну олію потужністю 250 МВА, щоб допомогти в енергопостачанні та опаленні об'єктів критичної інфраструктури після російських ракетних атак.