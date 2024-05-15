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Латвія надасть €10 млн на ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Латвія надасть €10 млн на ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Київ • УНН

 • 21824 перегляди

Латвія виділить 10 мільйонів євро на закупівлю понад 3000 великокаліберних 155-мм артилерійських снарядів для України.

Уряд Латвії на закритому засіданні ухвалив рішення про виділення €10 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомили журналістам після засідання прем'єр-міністр Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс, передає портал Delfi, передає УНН.

Деталі

Спрудс повідомив, що на виділені Латвією гроші передбачається придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

Говорячи про діяльність очолюваної Латвією і Великою Британією коаліції дронів, Спрудс нагадав, що нещодавно Латвія вже відправила Україні приблизно 100 дронів. На червень заплановано відправлення другої партії, що складається з приблизно 1000 бойових дронів різної потужності. Наразі країни-учасниці коаліції заявили про фінансування в розмірі понад півмільярда євро на закупівлю дронів.

Цього і в наступні два роки Латвія надасть Україні військову підтримку в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту. Цього року це €112 млн, додав міністр.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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