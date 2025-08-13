Латвія хоче заборонити екскурсійні автобуси до росії вже цієї осені - ЗМІ

Міністерство сполучення Латвії пропонує з 15 жовтня заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до росії та білорусі. Йдеться про разові поїздки заздалегідь спланованим маршрутом. Наприклад, на екскурсії, спортивні ігри чи інші заходи, повідомляє LSM.lv, пише УНН.

Деталі

Міністерство пропонує заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до росії та білорусі з 15 жовтня цього року. У разі схвалення ініціативи розпорядженням уряду буде встановлено, що Прикордонна охорона з 15 жовтня не дозволятиме нерегулярним пасажирським перевізникам перетинати латвійсько-білоруський та латвійсько-російський кордон у пунктах пропуску Патернієки, Гребнєво та Терехово.

В Автотранспортній дирекції (АТД) пояснили, що нерегулярні пасажирські перевезення - це ті, в яких, наприклад, перевізник виконує разовий рейс заздалегідь спланованим маршрутом для екскурсій, поїздок на спортивні ігри, до театру, на співочі свята та подібні заходи. І такі поїздки, в яких пасажири є заздалегідь сформованою групою, водій перед початком поїздки знає їх кількість та мету поїздки.

Міністерство сполучення у співпраці з Автотранспортною дирекцією та, консультуючись із МВС, узагальнило дані, які показують зростання кількості пасажирів у автобусних перевезеннях до білорусі та росії. Така ситуація посилює ризики для безпеки на зовнішньому кордоні країни, тому підготовлено нормативний акт, який передбачає обмеження - заявив міністр повідомлення Атіс Швінка ("Прогресивні").

Щоб зміни набули чинності, проект розпорядження має ще схвалити уряд.

Одночасно передбачається, що буде збережено мінімальні та регульовані можливості для переміщення пасажирів з використанням регулярних пасажирських перевезень автобусами, які організовані відповідно до умов міжурядових двосторонніх угод та національних правових актів ЛР. Йдеться про поїздки, в яких перевізники прямують за встановленим замовником громадського транспорту регулярним маршрутом за попередньо затвердженими графіками руху.

МЗС Латвії та інші держструктури неодноразово заявляли про ризики, пов'язані з такими поїздками: випадки вербування, здирства, довільних затримань не є рідкістю.

Доповнення

Латвія відправила 16 пожежних автомобілів для ДСНС України в рамках Механізму цивільного захисту. Ці транспортні засоби підсилять матеріально-технічну базу підрозділів ДСНС та будуть розподілені по Україні.