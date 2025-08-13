$41.430.02
Ексклюзив
10:06 • 9368 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 20486 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 15106 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 26410 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 19625 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 42661 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 30096 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 60404 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 82313 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 52171 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Латвія хоче заборонити екскурсійні автобуси до росії вже цієї осені - ЗМІ

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Міністерство сполучення Латвії пропонує заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до росії та білорусі з 15 жовтня. Це стосується разових поїздок, наприклад, на екскурсії чи спортивні заходи, через зростання ризиків для безпеки.

Латвія хоче заборонити екскурсійні автобуси до росії вже цієї осені - ЗМІ

Міністерство сполучення Латвії пропонує з 15 жовтня заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до росії та білорусі. Йдеться про разові поїздки заздалегідь спланованим маршрутом. Наприклад, на екскурсії, спортивні ігри чи інші заходи, повідомляє LSM.lv, пише УНН.

Деталі

Міністерство пропонує заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до росії та білорусі з 15 жовтня цього року. У разі схвалення ініціативи розпорядженням уряду буде встановлено, що Прикордонна охорона з 15 жовтня не дозволятиме нерегулярним пасажирським перевізникам перетинати латвійсько-білоруський та латвійсько-російський кордон у пунктах пропуску Патернієки, Гребнєво та Терехово.

В Автотранспортній дирекції (АТД) пояснили, що нерегулярні пасажирські перевезення - це ті, в яких, наприклад, перевізник виконує разовий рейс заздалегідь спланованим маршрутом для екскурсій, поїздок на спортивні ігри, до театру, на співочі свята та подібні заходи. І такі поїздки, в яких пасажири є заздалегідь сформованою групою, водій перед початком поїздки знає їх кількість та мету поїздки.

Міністерство сполучення у співпраці з Автотранспортною дирекцією та, консультуючись із МВС, узагальнило дані, які показують зростання кількості пасажирів у автобусних перевезеннях до білорусі та росії. Така ситуація посилює ризики для безпеки на зовнішньому кордоні країни, тому підготовлено нормативний акт, який передбачає обмеження

- заявив міністр повідомлення Атіс Швінка ("Прогресивні").

Щоб зміни набули чинності, проект розпорядження має ще схвалити уряд.

Одночасно передбачається, що буде збережено мінімальні та регульовані можливості для переміщення пасажирів з використанням регулярних пасажирських перевезень автобусами, які організовані відповідно до умов міжурядових двосторонніх угод та національних правових актів ЛР. Йдеться про поїздки, в яких перевізники прямують за встановленим замовником громадського транспорту регулярним маршрутом за попередньо затвердженими графіками руху.

МЗС Латвії та інші держструктури неодноразово заявляли про ризики, пов'язані з такими поїздками: випадки вербування, здирства, довільних затримань не є рідкістю.

Доповнення

Латвія відправила 16 пожежних автомобілів для ДСНС України в рамках Механізму цивільного захисту. Ці транспортні засоби підсилять матеріально-технічну базу підрозділів ДСНС та будуть розподілені по Україні.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Білорусь
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна