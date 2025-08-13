Латвия хочет запретить экскурсионные автобусы в россию уже этой осенью - СМИ

Министерство сообщения Латвии предлагает с 15 октября запретить нерегулярные пассажирские перевозки автобусами в россию и беларусь. Речь идет о разовых поездках по заранее спланированному маршруту. Например, на экскурсии, спортивные игры или другие мероприятия, сообщает LSM.lv, пишет УНН.

Детали

Министерство предлагает запретить нерегулярные пассажирские перевозки автобусами в россию и беларусь с 15 октября этого года. В случае одобрения инициативы распоряжением правительства будет установлено, что Пограничная охрана с 15 октября не будет разрешать нерегулярным пассажирским перевозчикам пересекать латвийско-белорусский и латвийско-российский границы в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнево и Терехово.

В Автотранспортной дирекции (АТД) пояснили, что нерегулярные пассажирские перевозки - это те, в которых, например, перевозчик выполняет разовый рейс по заранее спланированному маршруту для экскурсий, поездок на спортивные игры, в театр, на певческие праздники и подобные мероприятия. И такие поездки, в которых пассажиры являются заранее сформированной группой, водитель перед началом поездки знает их количество и цель поездки.

Министерство сообщения в сотрудничестве с Автотранспортной дирекцией и, консультируясь с МВД, обобщило данные, которые показывают рост количества пассажиров в автобусных перевозках в беларусь и россию. Такая ситуация усиливает риски для безопасности на внешней границе страны, поэтому подготовлен нормативный акт, предусматривающий ограничения - заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные").

Чтобы изменения вступили в силу, проект распоряжения должен еще одобрить правительство.

Одновременно предполагается, что будут сохранены минимальные и регулируемые возможности для перемещения пассажиров с использованием регулярных пассажирских перевозок автобусами, которые организованы в соответствии с условиями межправительственных двусторонних соглашений и национальных правовых актов ЛР. Речь идет о поездках, в которых перевозчики следуют по установленному заказчиком общественного транспорта регулярному маршруту по предварительно утвержденным графикам движения.

МИД Латвии и другие госструктуры неоднократно заявляли о рисках, связанных с такими поездками: случаи вербовки, вымогательства, произвольных задержаний не являются редкостью.

Дополнение

Латвия отправила 16 пожарных автомобилей для ГСЧС Украины в рамках Механизма гражданской защиты. Эти транспортные средства усилят материально-техническую базу подразделений ГСЧС и будут распределены по Украине.