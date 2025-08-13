Латвия хочет запретить экскурсионные автобусы в россию уже этой осенью - СМИ

$41.430.02
Эксклюзив
12:02 • 344 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 10987 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 24447 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 17230 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 30015 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 45332 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 31148 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 62152 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 82795 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52400 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Теги
Авторы
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48
Эксклюзив
09:48 • 24426 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39
Эксклюзив
08:39 • 29996 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Фридрих Мерц
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Беларусь
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

Латвия хочет запретить экскурсионные автобусы в россию уже этой осенью - СМИ

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

Министерство сообщения Латвии предлагает запретить нерегулярные пассажирские перевозки автобусами в россию и беларусь с 15 октября. Это касается разовых поездок, например, на экскурсии или спортивные мероприятия, из-за роста рисков для безопасности.

Латвия хочет запретить экскурсионные автобусы в россию уже этой осенью - СМИ

Министерство сообщения Латвии предлагает с 15 октября запретить нерегулярные пассажирские перевозки автобусами в россию и беларусь. Речь идет о разовых поездках по заранее спланированному маршруту. Например, на экскурсии, спортивные игры или другие мероприятия, сообщает LSM.lv, пишет УНН.

Детали

Министерство предлагает запретить нерегулярные пассажирские перевозки автобусами в россию и беларусь с 15 октября этого года. В случае одобрения инициативы распоряжением правительства будет установлено, что Пограничная охрана с 15 октября не будет разрешать нерегулярным пассажирским перевозчикам пересекать латвийско-белорусский и латвийско-российский границы в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнево и Терехово.

В Автотранспортной дирекции (АТД) пояснили, что нерегулярные пассажирские перевозки - это те, в которых, например, перевозчик выполняет разовый рейс по заранее спланированному маршруту для экскурсий, поездок на спортивные игры, в театр, на певческие праздники и подобные мероприятия. И такие поездки, в которых пассажиры являются заранее сформированной группой, водитель перед началом поездки знает их количество и цель поездки.

Министерство сообщения в сотрудничестве с Автотранспортной дирекцией и, консультируясь с МВД, обобщило данные, которые показывают рост количества пассажиров в автобусных перевозках в беларусь и россию. Такая ситуация усиливает риски для безопасности на внешней границе страны, поэтому подготовлен нормативный акт, предусматривающий ограничения

- заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные").

Чтобы изменения вступили в силу, проект распоряжения должен еще одобрить правительство.

Одновременно предполагается, что будут сохранены минимальные и регулируемые возможности для перемещения пассажиров с использованием регулярных пассажирских перевозок автобусами, которые организованы в соответствии с условиями межправительственных двусторонних соглашений и национальных правовых актов ЛР. Речь идет о поездках, в которых перевозчики следуют по установленному заказчиком общественного транспорта регулярному маршруту по предварительно утвержденным графикам движения.

МИД Латвии и другие госструктуры неоднократно заявляли о рисках, связанных с такими поездками: случаи вербовки, вымогательства, произвольных задержаний не являются редкостью.

Дополнение

Латвия отправила 16 пожарных автомобилей для ГСЧС Украины в рамках Механизма гражданской защиты. Эти транспортные средства усилят материально-техническую базу подразделений ГСЧС и будут распределены по Украине.

Павел Зинченко

Беларусь
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина