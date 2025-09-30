Китайський Pop Mart вчиться у Disney, щоб зробити іграшку Labubu глобальним брендом на десятиліття – Reuters

Китайська компанія Pop Mart прагне перетворити популярного персонажа Labubu на довгостроковий глобальний бренд, запозичуючи стратегії Disney, повідомив виконавчий і операційний директор Сі Де в інтерв’ю агентству Reuters, пише УНН.

Деталі

Ми давно вчимося у Disney. Насправді, велика цінність Disney полягає в його здатності керувати інтелектуальною власністю (IP) протягом тривалого часу, навіть до 100 років – сказав Сі, вказуючи на приклад Міккі Мауса, створеного майже століття тому.

Pop Mart уже досяг того, що вважалося майже неможливим – Labubu став першим китайським продуктом, який завоював світову аудиторію завдяки емоційній та креативній привабливості. Тепер компанія планує використовувати успіх художньої іграшки для розробки контенту, розваг, тематичних парків і товарів на її основі – подібно до того, як Disney розвиває свої найпопулярніші персонажі.

Ми зосереджені не на пошуку "наступного великого хіта", а на інвестуванні в кращі продукти, пошук кращих можливостей для співпраці, розробку контенту, тематичних парків, вітрин магазинів – зазначив Сі.

Кінцева мета Pop Mart – створити від п’яти до десяти інтелектуальних брендів із таким самим довгостроковим потенціалом, як Labubu.

Глобальний успіх персонажа призвів до зростання акцій компанії на гонконгській біржі майже на 200% з початку року. Pop Mart зараз оцінюється дорожче, ніж популярні компанії Hasbro, Mattel і Sanrio разом узяті.

Pop Mart продає спосіб життя, який споживачі купують, бо хочуть бути його частиною – сказав Луїс Ударт, керуючий партнер консалтингової фірми Mad у Китаї.

Популярність Labubu також стимулювала продажі інших товарів Pop Mart, таких як Molly, Skullpanda і Crybaby, кожен із яких у першому півріччі перевищив 1 мільярд юанів, та викликала інтерес до продуктів за межами компанії. Аналітики водночас зазначають, що компанія залишається залежною від Labubu, оскільки серія "Монстри", до якої належить Labubu, становила майже 35% загального доходу за перше півріччя.

Згідно з оцінками Industry World, обсяг доходу китайського ринку художніх іграшок цього року перевищить 120 мільярдів юанів (16,85 млрд доларів), що становитиме понад 35% світового ринку та забезпечить подальше зростання.

Завдяки успіху Pop Mart з’явилося більше людей з грошима, які хочуть інвестувати в цю галузь. Бачите, зараз з’являється багато нових компаній, і точно все більше й більше художників намагаються використовувати інтелектуальну власність як спосіб заробітку – сказав Руньюй, 24-річний переможець першого в Китаї конкурсу дизайну художніх іграшок у реаліті-шоу.

Як пише Reuters, так само як Pop Mart вивчав Disney, інші фірми в Китаї також вже вивчають Pop Mart. Чи допоможе модель Disney компанії подолати зростаючу конкуренцію, залишається незрозумілим.

Ми всі знаємо схему Disney, яку загалом відносно легко відтворити, але її успіх – ні – сказав аналітик Morningstar Джефф Чжан.

