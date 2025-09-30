$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
13:32 • 4816 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 13064 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 28509 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 47993 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 26359 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 24448 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 21993 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 20987 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22969 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69789 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Китайський Pop Mart вчиться у Disney, щоб зробити іграшку Labubu глобальним брендом на десятиліття – Reuters

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Китайська компанія Pop Mart прагне перетворити популярного персонажа Labubu на довгостроковий глобальний бренд, запозичуючи стратегії Disney. Компанія планує використовувати успіх Labubu для розробки контенту, розваг, тематичних парків та товарів.

Китайський Pop Mart вчиться у Disney, щоб зробити іграшку Labubu глобальним брендом на десятиліття – Reuters

Китайська компанія Pop Mart прагне перетворити популярного персонажа Labubu на довгостроковий глобальний бренд, запозичуючи стратегії Disney, повідомив виконавчий і операційний директор Сі Де в інтерв’ю агентству Reuters, пише УНН.

Деталі

Ми давно вчимося у Disney. Насправді, велика цінність Disney полягає в його здатності керувати інтелектуальною власністю (IP) протягом тривалого часу, навіть до 100 років 

– сказав Сі, вказуючи на приклад Міккі Мауса, створеного майже століття тому.

Pop Mart уже досяг того, що вважалося майже неможливим – Labubu став першим китайським продуктом, який завоював світову аудиторію завдяки емоційній та креативній привабливості. Тепер компанія планує використовувати успіх художньої іграшки для розробки контенту, розваг, тематичних парків і товарів на її основі – подібно до того, як Disney розвиває свої найпопулярніші персонажі.

Виробник Labubu прогнозує зростання прибутку щонайменше на 350%16.07.25, 14:00 • 6098 переглядiв

Ми зосереджені не на пошуку "наступного великого хіта", а на інвестуванні в кращі продукти, пошук кращих можливостей для співпраці, розробку контенту, тематичних парків, вітрин магазинів 

– зазначив Сі. 

Кінцева мета Pop Mart – створити від п’яти до десяти інтелектуальних брендів із таким самим довгостроковим потенціалом, як Labubu.

Глобальний успіх персонажа призвів до зростання акцій компанії на гонконгській біржі майже на 200% з початку року. Pop Mart зараз оцінюється дорожче, ніж популярні компанії Hasbro, Mattel і Sanrio разом узяті.

Pop Mart продає спосіб життя, який споживачі купують, бо хочуть бути його частиною 

– сказав Луїс Ударт, керуючий партнер консалтингової фірми Mad у Китаї.

Популярність Labubu також стимулювала продажі інших товарів Pop Mart, таких як Molly, Skullpanda і Crybaby, кожен із яких у першому півріччі перевищив 1 мільярд юанів, та викликала інтерес до продуктів за межами компанії. Аналітики водночас зазначають, що компанія залишається залежною від Labubu, оскільки серія "Монстри", до якої належить Labubu, становила майже 35% загального доходу за перше півріччя.

Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25.09.25, 09:17 • 49215 переглядiв

Згідно з оцінками Industry World, обсяг доходу китайського ринку художніх іграшок цього року перевищить 120 мільярдів юанів (16,85 млрд доларів), що становитиме понад 35% світового ринку та забезпечить подальше зростання.

Завдяки успіху Pop Mart з’явилося більше людей з грошима, які хочуть інвестувати в цю галузь. Бачите, зараз з’являється багато нових компаній, і точно все більше й більше художників намагаються використовувати інтелектуальну власність як спосіб заробітку

– сказав Руньюй, 24-річний переможець першого в Китаї конкурсу дизайну художніх іграшок у реаліті-шоу.

Як пише Reuters, так само як Pop Mart вивчав Disney, інші фірми в Китаї також вже вивчають Pop Mart. Чи допоможе модель Disney компанії подолати зростаючу конкуренцію, залишається незрозумілим.

Ми всі знаємо схему Disney, яку загалом відносно легко відтворити, але її успіх – ні 

– сказав аналітик Morningstar Джефф Чжан. 

Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце29.08.25, 16:11 • 193239 переглядiв

Степан Гафтко

