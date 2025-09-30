Китайський Pop Mart вчиться у Disney, щоб зробити іграшку Labubu глобальним брендом на десятиліття – Reuters
Київ • УНН
Китайська компанія Pop Mart прагне перетворити популярного персонажа Labubu на довгостроковий глобальний бренд, запозичуючи стратегії Disney. Компанія планує використовувати успіх Labubu для розробки контенту, розваг, тематичних парків та товарів.
Китайська компанія Pop Mart прагне перетворити популярного персонажа Labubu на довгостроковий глобальний бренд, запозичуючи стратегії Disney, повідомив виконавчий і операційний директор Сі Де в інтерв’ю агентству Reuters, пише УНН.
Ми давно вчимося у Disney. Насправді, велика цінність Disney полягає в його здатності керувати інтелектуальною власністю (IP) протягом тривалого часу, навіть до 100 років
Pop Mart уже досяг того, що вважалося майже неможливим – Labubu став першим китайським продуктом, який завоював світову аудиторію завдяки емоційній та креативній привабливості. Тепер компанія планує використовувати успіх художньої іграшки для розробки контенту, розваг, тематичних парків і товарів на її основі – подібно до того, як Disney розвиває свої найпопулярніші персонажі.
Ми зосереджені не на пошуку "наступного великого хіта", а на інвестуванні в кращі продукти, пошук кращих можливостей для співпраці, розробку контенту, тематичних парків, вітрин магазинів
Кінцева мета Pop Mart – створити від п’яти до десяти інтелектуальних брендів із таким самим довгостроковим потенціалом, як Labubu.
Глобальний успіх персонажа призвів до зростання акцій компанії на гонконгській біржі майже на 200% з початку року. Pop Mart зараз оцінюється дорожче, ніж популярні компанії Hasbro, Mattel і Sanrio разом узяті.
Pop Mart продає спосіб життя, який споживачі купують, бо хочуть бути його частиною
Популярність Labubu також стимулювала продажі інших товарів Pop Mart, таких як Molly, Skullpanda і Crybaby, кожен із яких у першому півріччі перевищив 1 мільярд юанів, та викликала інтерес до продуктів за межами компанії. Аналітики водночас зазначають, що компанія залишається залежною від Labubu, оскільки серія "Монстри", до якої належить Labubu, становила майже 35% загального доходу за перше півріччя.
Згідно з оцінками Industry World, обсяг доходу китайського ринку художніх іграшок цього року перевищить 120 мільярдів юанів (16,85 млрд доларів), що становитиме понад 35% світового ринку та забезпечить подальше зростання.
Завдяки успіху Pop Mart з’явилося більше людей з грошима, які хочуть інвестувати в цю галузь. Бачите, зараз з’являється багато нових компаній, і точно все більше й більше художників намагаються використовувати інтелектуальну власність як спосіб заробітку
Як пише Reuters, так само як Pop Mart вивчав Disney, інші фірми в Китаї також вже вивчають Pop Mart. Чи допоможе модель Disney компанії подолати зростаючу конкуренцію, залишається незрозумілим.
Ми всі знаємо схему Disney, яку загалом відносно легко відтворити, але її успіх – ні
