Китайский Pop Mart учится у Disney, чтобы сделать игрушку Labubu глобальным брендом на десятилетия – Reuters

Китайская компания Pop Mart стремится превратить популярного персонажа Labubu в долгосрочный глобальный бренд, заимствуя стратегии Disney, сообщил исполнительный и операционный директор Си Де в интервью агентству Reuters, пишет УНН.

Мы давно учимся у Disney. На самом деле, большая ценность Disney заключается в его способности управлять интеллектуальной собственностью (IP) в течение длительного времени, даже до 100 лет – сказал Си, указывая на пример Микки Мауса, созданного почти столетие назад.

Pop Mart уже достиг того, что считалось почти невозможным – Labubu стал первым китайским продуктом, который завоевал мировую аудиторию благодаря эмоциональной и креативной привлекательности. Теперь компания планирует использовать успех художественной игрушки для разработки контента, развлечений, тематических парков и товаров на ее основе – подобно тому, как Disney развивает своих самых популярных персонажей.

Мы сосредоточены не на поиске "следующего большого хита", а на инвестировании в лучшие продукты, поиске лучших возможностей для сотрудничества, разработке контента, тематических парков, витрин магазинов – отметил Си.

Конечная цель Pop Mart – создать от пяти до десяти интеллектуальных брендов с таким же долгосрочным потенциалом, как Labubu.

Глобальный успех персонажа привел к росту акций компании на гонконгской бирже почти на 200% с начала года. Pop Mart сейчас оценивается дороже, чем популярные компании Hasbro, Mattel и Sanrio вместе взятые.

Pop Mart продает образ жизни, который потребители покупают, потому что хотят быть его частью – сказал Луис Ударт, управляющий партнер консалтинговой фирмы Mad в Китае.

Популярность Labubu также стимулировала продажи других товаров Pop Mart, таких как Molly, Skullpanda и Crybaby, каждый из которых в первом полугодии превысил 1 миллиард юаней, и вызвала интерес к продуктам за пределами компании. Аналитики в то же время отмечают, что компания остается зависимой от Labubu, поскольку серия "Монстры", к которой принадлежит Labubu, составляла почти 35% общего дохода за первое полугодие.

Согласно оценкам Industry World, объем дохода китайского рынка художественных игрушек в этом году превысит 120 миллиардов юаней (16,85 млрд долларов), что составит более 35% мирового рынка и обеспечит дальнейший рост.

Благодаря успеху Pop Mart появилось больше людей с деньгами, которые хотят инвестировать в эту отрасль. Видите, сейчас появляется много новых компаний, и точно все больше и больше художников пытаются использовать интеллектуальную собственность как способ заработка – сказал Руньюй, 24-летний победитель первого в Китае конкурса дизайна художественных игрушек в реалити-шоу.

Как пишет Reuters, так же как Pop Mart изучал Disney, другие фирмы в Китае также уже изучают Pop Mart. Поможет ли модель Disney компании преодолеть растущую конкуренцию, остается неясным.

Мы все знаем схему Disney, которую в целом относительно легко воспроизвести, но ее успех – нет – сказал аналитик Morningstar Джефф Чжан.

