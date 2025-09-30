$41.320.16
11:14 • 10855 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 26669 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 44943 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 25008 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 23785 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 21514 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 20904 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22898 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68394 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 57035 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Китайский Pop Mart учится у Disney, чтобы сделать игрушку Labubu глобальным брендом на десятилетия – Reuters

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Китайская компания Pop Mart стремится превратить популярного персонажа Labubu в долгосрочный глобальный бренд, заимствуя стратегии Disney. Компания планирует использовать успех Labubu для разработки контента, развлечений, тематических парков и товаров.

Китайский Pop Mart учится у Disney, чтобы сделать игрушку Labubu глобальным брендом на десятилетия – Reuters

Китайская компания Pop Mart стремится превратить популярного персонажа Labubu в долгосрочный глобальный бренд, заимствуя стратегии Disney, сообщил исполнительный и операционный директор Си Де в интервью агентству Reuters, пишет УНН.

Детали

Мы давно учимся у Disney. На самом деле, большая ценность Disney заключается в его способности управлять интеллектуальной собственностью (IP) в течение длительного времени, даже до 100 лет 

– сказал Си, указывая на пример Микки Мауса, созданного почти столетие назад.

Pop Mart уже достиг того, что считалось почти невозможным – Labubu стал первым китайским продуктом, который завоевал мировую аудиторию благодаря эмоциональной и креативной привлекательности. Теперь компания планирует использовать успех художественной игрушки для разработки контента, развлечений, тематических парков и товаров на ее основе – подобно тому, как Disney развивает своих самых популярных персонажей.

Производитель Labubu прогнозирует рост прибыли как минимум на 350%16.07.25, 14:00 • 6098 просмотров

Мы сосредоточены не на поиске "следующего большого хита", а на инвестировании в лучшие продукты, поиске лучших возможностей для сотрудничества, разработке контента, тематических парков, витрин магазинов 

– отметил Си. 

Конечная цель Pop Mart – создать от пяти до десяти интеллектуальных брендов с таким же долгосрочным потенциалом, как Labubu.

Глобальный успех персонажа привел к росту акций компании на гонконгской бирже почти на 200% с начала года. Pop Mart сейчас оценивается дороже, чем популярные компании Hasbro, Mattel и Sanrio вместе взятые.

Pop Mart продает образ жизни, который потребители покупают, потому что хотят быть его частью 

– сказал Луис Ударт, управляющий партнер консалтинговой фирмы Mad в Китае.

Популярность Labubu также стимулировала продажи других товаров Pop Mart, таких как Molly, Skullpanda и Crybaby, каждый из которых в первом полугодии превысил 1 миллиард юаней, и вызвала интерес к продуктам за пределами компании. Аналитики в то же время отмечают, что компания остается зависимой от Labubu, поскольку серия "Монстры", к которой принадлежит Labubu, составляла почти 35% общего дохода за первое полугодие.

Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25.09.25, 09:17 • 49215 просмотров

Согласно оценкам Industry World, объем дохода китайского рынка художественных игрушек в этом году превысит 120 миллиардов юаней (16,85 млрд долларов), что составит более 35% мирового рынка и обеспечит дальнейший рост.

Благодаря успеху Pop Mart появилось больше людей с деньгами, которые хотят инвестировать в эту отрасль. Видите, сейчас появляется много новых компаний, и точно все больше и больше художников пытаются использовать интеллектуальную собственность как способ заработка

– сказал Руньюй, 24-летний победитель первого в Китае конкурса дизайна художественных игрушек в реалити-шоу.

Как пишет Reuters, так же как Pop Mart изучал Disney, другие фирмы в Китае также уже изучают Pop Mart. Поможет ли модель Disney компании преодолеть растущую конкуренцию, остается неясным.

Мы все знаем схему Disney, которую в целом относительно легко воспроизвести, но ее успех – нет 

– сказал аналитик Morningstar Джефф Чжан. 

Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место29.08.25, 16:11 • 193239 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира