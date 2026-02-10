Китайські винищувачі виконали небезпечні маневри біля тайванських F-16 під час навчань - FT
Китайські винищувачі J-16 здійснювали небезпечні маневри поблизу тайванських літаків F-16 під час військових навчань у грудні. Один J-16 випустив відволікаючі ракети, інший летів у позиції готовності до стрільби.
Китайські винищувачі виконали надзвичайно небезпечні маневри поблизу тайваньських літаків F-16 під час військових навчань "Місія справедливості". Їх тайванські війська здійснили в грудні, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Як йдеться в публікації, у першому інциденті винищувач J-16 випустив відволікаючі ракети по тайванському F-16, який піднявся в повітря, коли китайський військовий літак збирався перетнути медіанну лінію Тайванської протоки, повідомили три особи, обізнані з цим інцидентом.
У другому випадку китайський J-16 летів "дуже близько" за тайванським літаком F-16, "практично в положенні готовності до стрільби", розповіла особа, обізнана з інцидентом.
Під час ще одного з інцидентів, який стався північному заході Тайваню, китайський J-16 пролетів прямо під китайським бомбардувальником H-6K, щоб приховати присутність винищувача від тайваньських радарів.
На думку адмірала Семюела Папаро, начальника Індо-Тихоокеанського командування армії США, подібні дії Китаю слід розглядати як "репетиції" нападу на Тайвань.
Водночас китайське посольство в США не прокоментувало ці інциденти, але заявило, що Східне командування Народно-визвольної армії Китаю провело успішні навчання, які були "суворим покаранням для сепаратистських сил, що прагнуть незалежності Тайваню військовими засобами, та необхідним заходом для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп готується до масштабного візиту до Пекіна у перший тиждень квітня 2026 року. Головною метою саміту є обговорення нової торгівельної угоди, ситуації навколо Тайваню та координація позицій щодо війни росії проти України.