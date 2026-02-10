Китайские истребители совершили опасные маневры возле тайваньских F-16 во время учений - FT
Киев • УНН
Китайские истребители J-16 совершали опасные маневры вблизи тайваньских самолетов F-16 во время военных учений в декабре. Один J-16 выпустил отвлекающие ракеты, другой летел в позиции готовности к стрельбе.
Китайские истребители выполнили чрезвычайно опасные маневры вблизи тайваньских самолетов F-16 во время военных учений "Миссия справедливости". Их тайваньские войска провели в декабре, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Как говорится в публикации, в первом инциденте истребитель J-16 выпустил отвлекающие ракеты по тайваньскому F-16, который поднялся в воздух, когда китайский военный самолет собирался пересечь срединную линию Тайваньского пролива, сообщили три человека, осведомленные с этим инцидентом.
Во втором случае китайский J-16 летел "очень близко" за тайваньским самолетом F-16, "практически в положении готовности к стрельбе", рассказал человек, осведомленный с инцидентом.
Во время еще одного из инцидентов, который произошел на северо-западе Тайваня, китайский J-16 пролетел прямо под китайским бомбардировщиком H-6K, чтобы скрыть присутствие истребителя от тайваньских радаров.
По мнению адмирала Сэмюэла Папаро, начальника Индо-Тихоокеанского командования армии США, подобные действия Китая следует рассматривать как "репетиции" нападения на Тайвань.
В то же время китайское посольство в США не прокомментировало эти инциденты, но заявило, что Восточное командование Народно-освободительной армии Китая провело успешные учения, которые были "строгим наказанием для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня военными средствами, и необходимым мероприятием для защиты национального суверенитета и территориальной целостности".
Напомним
Президент США Дональд Трамп готовится к масштабному визиту в Пекин в первую неделю апреля 2026 года. Главной целью саммита является обсуждение нового торгового соглашения, ситуации вокруг Тайваня и координация позиций по войне россии против Украины.