Китай вводить податок на презервативи для підвищення народжуваності

Китай запроваджує 13% податок на протизаплідні засоби, зокрема презервативи, щоб стимулювати народжуваність на тлі її трирічного зниження. Нові заходи передбачають також податкові пільги для батьків на послуги дитсадків і ясел. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вперше за 30 років влада Китаю вводить податок на додану вартість на контрацептиви, включно з презервативами. Цей крок подається як спроба протидіяти зниженню народжуваності, що може сповільнити економічне зростання.

Відповідно до нещодавно переглянутого Закону про податок на додану вартість, споживачі сплачуватимуть збір у розмірі 13% за товари, які були звільнені від ПДВ з 1993 року. Тоді Китай проводив сувору політику "одна сім’я - одна дитина" та просував контроль народжуваності.

Нинішній перегляд політики передбачає й нові форми стимулів для майбутніх батьків - зокрема, їх звільнять від податку на послуги з догляду за дітьми, тобто за ясла та дитсадки. Зміни набудуть чинності в січні - йдеться у дописі.

За статистикою, населення Китаю скорочується третій рік поспіль. У 2024 році зареєстрували лише 9,54 млн народжень - трохи більше половини від 18,8 млн десять років тому, коли політику "одна сім’я - одна дитина" було скасовано. На 1 січня 2025 року населення Китаю становило близько 1,408 млрд людей.

Нагадаємо

Китайський ринок нерухомості переживає глибоку кризу, що посилюється скороченням населення та уповільненням урбанізації. За оцінками Goldman Sachs, попит на нове житло в міських районах Китаю впаде до чверті пікових показників 2017 року.

