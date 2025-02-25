Китай розглядає радикальні зміни шлюбного віку для подолання демографічної кризи

Китайський радник пропонує знизити шлюбний вік до 18 років для стимулювання народжуваності. Про це повідомляють Reuters, передає УНН.

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У Китаї знову заговорили про необхідність стимулювання народжуваності на тлі скорочення населення. Член Національного комітету Народної політичної консультативної ради Китаю Чень Сонгсі закликав знизити мінімальний шлюбний вік до 18 років. На його думку, це допоможе розширити базу народжуваності та сприятиме створенню більш сприятливих умов для молодих сімей.

За чинним законодавством китайські чоловіки можуть одружуватися з 22 років, а жінки – з 20, що є одним із найвищих вікових порогів у світі. Чень вважає, що зниження цього порогу відповідатиме міжнародним стандартам та сприятиме демографічному зростанню.

Ініціатива пролунала напередодні щорічного засідання парламенту, на якому будуть запропоновані нові заходи для боротьби зі спадом народжуваності. За останні три роки населення Китаю скорочується, а рівень укладення шлюбів впав на 20%, що є рекордним показником.

Причини демографічної кризи криються у високих витратах на виховання дітей, зміні пріоритетів молодого покоління та наслідках політики однієї дитини, яка діяла з 1980 по 2015 рік. Наразі в Китаї дозволено мати до трьох дітей, проте цього виявилося недостатньо для зміни тенденції.

У спробах підняти народжуваність: в Китаї проводять соцопитування, щоб зрозуміти, чому люди не хочуть мати дітей