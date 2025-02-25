Китай розглядає радикальні зміни шлюбного віку для подолання демографічної кризи

ukenru
15 березня, 19:03 • 119888 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180099 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145218 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137102 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116435 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107439 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102832 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140100 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133843 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128013 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 26981 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 28253 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 38209 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 25504 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 27723 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140101 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139104 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273265 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302149 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 4743 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53720 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110939 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133844 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116303 перегляди
Актуальне
Китай розглядає радикальні зміни шлюбного віку для подолання демографічної кризи

Китай розглядає радикальні зміни шлюбного віку для подолання демографічної кризи

Київ • УНН

 • 119477 перегляди

Китайський радник пропонує знизити мінімальний шлюбний вік до 18 років для стимулювання народжуваності. Наразі чоловіки можуть одружуватися з 22 років, а жінки з 20, що є одним з найвищих показників у світі.

Китайський радник пропонує знизити шлюбний вік до 18 років для стимулювання народжуваності. Про це повідомляють Reuters, передає УНН.

Деталі

У Китаї знову заговорили про необхідність стимулювання народжуваності на тлі скорочення населення. Член Національного комітету Народної політичної консультативної ради Китаю Чень Сонгсі закликав знизити мінімальний шлюбний вік до 18 років. На його думку, це допоможе розширити базу народжуваності та сприятиме створенню більш сприятливих умов для молодих сімей. 

За чинним законодавством китайські чоловіки можуть одружуватися з 22 років, а жінки – з 20, що є одним із найвищих вікових порогів у світі. Чень вважає, що зниження цього порогу відповідатиме міжнародним стандартам та сприятиме демографічному зростанню. 

Ініціатива пролунала напередодні щорічного засідання парламенту, на якому будуть запропоновані нові заходи для боротьби зі спадом народжуваності. За останні три роки населення Китаю скорочується, а рівень укладення шлюбів впав на 20%, що є рекордним показником. 

Причини демографічної кризи криються у високих витратах на виховання дітей, зміні пріоритетів молодого покоління та наслідках політики однієї дитини, яка діяла з 1980 по 2015 рік. Наразі в Китаї дозволено мати до трьох дітей, проте цього виявилося недостатньо для зміни тенденції. 

У спробах підняти народжуваність: в Китаї проводять соцопитування, щоб зрозуміти, чому люди не хочуть мати дітей 18.10.24, 20:37 • 20019 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
kytaiКитай

Звернутися з питань розміщення реклами