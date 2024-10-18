У спробах підняти народжуваність: в Китаї проводять соцопитування, щоб зрозуміти, чому люди не хочуть мати дітей
Київ • УНН
Влада Китаю організувала соцопитування 30 000 людей, щоб зрозуміти причини низької народжуваності. Мета - проаналізувати фактори, що впливають на ставлення до дітонародження, та розробити заходи стимулювання.
Національна комісія охорони здоров’я Китаю організувала соцопитування, аби зрозуміти чому люди уникають сім'ї, зокрема відмовляються заводити дітей. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Влада намагається підвищити низьку народжуваність у КНР, тому в рамках дослідження 30 000 людей, щоб зрозуміти фактори, що впливають на їхнє ставлення до дітонародження.
До опитування увійдуть люди із 150 округів Китаю та 1500 різних спільнот. Опитування має на меті проаналізувати "небажання і страх, пов’язані з народженням дітей" і, зрештою, забезпечити підтримку народжуваності та заходи стимулювання.
Таким чином Пекін намагається заохочувати молоді пари до народження дітей на тлі того, що в Китаї другий рік поспіль спостерігається скорочення населення.
Доповнення
Раніше китайські чиновники заявили, що вони зосередять більше зусиль на пропаганді шлюбу та народження дітей у "відповідному віці".
Також влада закликає до спільної батьківської відповідальності, щоб спрямувати молодих людей до "позитивного погляду на шлюб, народження дітей та сім’ю".
Нагадаємо
Ще торік в Китаї анонсували низку проєктів, які, спрямовані на заохочення жінок до одруження та народження дітей.
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