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Китай запускає проекти щодо формування шлюбу "нової ери" та культури дітонародження

Китай запускає проекти щодо формування шлюбу "нової ери" та культури дітонародження

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Китай запустить пілотні проекти у більш ніж 20 містах, щоб створити культуру шлюбу та дітонародження "нової ери", що є останнім кроком влади зі стимулювання народжуваності в країні, передає УНН.

Деталі

Китайська асоціація планування сім'ї, національний орган, який реалізує урядові заходи в галузі народонаселення та народжуваності, запустить проекти, спрямовані на заохочення жінок до одруження та народження дітей, повідомляє Global Times.

У центрі уваги цих проектів знаходяться заохочення шлюбу, народження дітей у відповідному віці, заохочення батьків до поділу обов'язків з виховання дітей та обмеження високих "викупів за наречену" та інших застарілих звичаїв.

Міста, включені в пілотний проект, включають виробничий центр Гуанчжоу та Ханьдань у китайській провінції Хебей. Як повідомляє Global Times, минулого року асоціація вже запустила проекти у 20 містах, включаючи Пекін.

"Суспільство має більше орієнтувати молодих людей у питаннях шлюбу та народження дітей", - сказав виданню демограф Хе Яфу.

Проекти реалізуються на тлі низки заходів, які китайські провінції впроваджують, щоб спонукати людей народжувати дітей, включаючи податкові пільги, житлові субсидії та безкоштовну або субсидовану освіту для третьої дитини.

Контекст

Китай проводив жорстку політику щодо однієї дитини з 1980 по 2015 рік — корінь багатьох його демографічних проблем, які дозволили Індії стати найгустонаселенішою країною у світі. З того часу ліміт було збільшено до трьох дітей.

Стурбовані першим за шість десятиліть скороченням чисельності населення Китаю та його швидким старінням, політичні радники уряду у березні запропонували, щоб самотні та незаміжні жінки мали доступ до заморожування яйцеклітин та лікування ЕКО, серед інших послуг, щоб підвищити рівень народжуваності в країні.

Багато жінок не хочуть мати більше дітей або взагалі мати дітей через витрати на догляд за дітьми та необхідність припинити свою кар'єру, при цьому гендерна дискримінація, як і раніше, є ключовою перешкодою.

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