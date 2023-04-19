Индия обогнала Китай и стала самой густонаселенной нацией мира

Детали

Согласно оценкам ООН на середину 2023 года, население Индии превысило 1,4286 миллиарда, что немного больше, чем в Китае - 1,4257 миллиарда. В статистику Китая не включили Гонконг и Макао, специальные административные районы Китая и Тайвань. Отмечается, что растущее население добавит срочности правительству премьер-министра Индии Нарендры Моди создать рабочие места для миллионов людей. Страна, где половина населения моложе 30 лет, в ближайшие годы станет самой быстро развивающейся экономикой мира, пишет Bloomberg.

Сейчас в Индии проживает почти пятая часть человечества, что больше, чем все население Европы, Африки или Америки, и по прогнозам, население страны будет продолжать увеличиваться и достигнет 1,668 миллиарда к 2050 году, когда население Китая, по прогнозам, сократится примерно до 1,317 миллиарда.

В целом население мира растет самыми низкими темпами с 1950 года, и предварительные прогнозы ООН свидетельствуют, что оно может вырасти примерно до 8,5 миллиарда в 2030-м и достичь 9,7 миллиарда в 2050 году. Прогнозируется, что оно достигнет пика примерно в 10,4 миллиарда в 2080-х годах, и эта цифра будет оставаться до 2100.

По оценкам ООН, большая часть прогнозируемого прироста мирового населения между 2022 и 2050 годами будет сосредоточена только в восьми странах: Конго, Египте, Ефиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах, Танзании и Эфиопии.

Напомним

Согласно данным Статистического бюро Канады, в 2022 году население страны выросло более чем на 1 млн человек, что стало рекордным показателем за всю историю страны.