Індія обігнала Китай і стала найбільш густонаселеною нацією світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Індія обігнала Китай як найбільш густонаселена нація у світі, свідчать дані Організації Об'єднаних Націй. Країна зайняла перше місце, оскільки у 2022-му там народилося близько 23 мільйонів немовлят, тоді як населення Китаю почало скорочуватися вперше за шість десятиліть з приблизно 9,56 мільйонами новонароджених минулого року, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Згідно з оцінками ООН на середину 2023 року, населення Індії перевищило 1,4286 мільярда, що трохи більше, ніж у Китаї - 1,4257 мільярда. До статистики Китаю не включили Гонконг і Макао, спеціальні адміністративні райони Китаю та Тайвань. Зазначається, що зростаюче населення додасть терміновості уряду прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді створити робочі місця для мільйонів людей. Країна, де половина населення молодше 30 років, найближчими роками стане найбільшою економікою світу, що розвивається найшвидше, пише Bloomberg.
Зараз в Індії проживає майже п’ята частина людства, що більше, ніж усе населення Європи, Африки чи Америки, й за прогнозами, населення країни продовжуватиме збільшуватись і досягне 1,668 мільярда до 2050 року, коли населення Китаю, за прогнозами, скоротиться приблизно до 1,317 мільярда.
Загалом населення світу зростає найнижчими темпами з 1950 року, і попередні прогнози ООН свідчать, що воно може зрости приблизно до 8,5 мільярдів у 2030-му та досягти 9,7 мільярда у 2050 році. Прогнозується, що воно досягне піку приблизно в 10,4 мільярда у 2080-х роках, і ця цифра залишатиметься до 2100.
За оцінками ООН, більша частина прогнозованого приросту світового населення між 2022 і 2050 роками буде зосереджена лише у восьми країнах: Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах і Танзанії.
Нагадаємо
Згідно з даними Статистичного бюро Канади, у 2022 році населення країни зросло на понад 1 млн осіб, що стало рекордним показником за всю історію країни.