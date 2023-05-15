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Китай запускает проекты по формированию брака "новой эры" и культуры деторождения

Китай запускает проекты по формированию брака "новой эры" и культуры деторождения

Киев • УНН

 • 866389 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Китай запустит пилотные проекты в более чем 20 городах, чтобы создать культуру брака и деторождения "новой эры", что является последним шагом властей по стимулированию рождаемости в стране, передает УНН.

Детали

Китайская ассоциация планирования семьи, национальный орган, реализующий правительственные меры в области народонаселения и рождаемости, запустит проекты, направленные на поощрение женщин к женитьбе и рождению детей, сообщает Global Times.

В центре внимания этих проектов находятся поощрение брака, рождение детей в соответствующем возрасте, поощрение родителей к разделению обязанностей по воспитанию детей и ограничение высоких "выкупов за невесту" и других устаревших обычаев.

Города, включенные в пилотный проект, включают производственный центр Гуанчжоу и Ханьдань в китайской провинции Хэбэй. Как сообщает Global Times, в прошлом году ассоциация уже запустила проекты в 20 городах, включая Пекин.

"Общество должно больше ориентировать молодых людей в вопросах брака и рождения детей", - сказал изданию демограф Хэ Яфу.

Проекты реализуются на фоне ряда мер, которые китайские провинции внедряют, чтобы побудить людей рожать детей, включая налоговые льготы, жилищные субсидии и бесплатное или субсидированное образование для третьего ребёнка.

Контекст

Китай проводил жесткую политику в отношении одного ребенка с 1980 по 2015 год — корень многих своих демографических проблем, которые позволили Индии стать самой густонаселенной страной в мире. С тех пор лимит был увеличен до трех детей.

Обеспокоенные первым за шесть десятилетий сокращением численности населения Китая и его быстрым старением, политические советники правительства в марте предложили, чтобы одинокие и незамужние женщины имели доступ к замораживанию яйцеклеток и лечению ЭКО, среди других услуг, чтобы повысить уровень рождаемости в стране.

Многие женщины не хотят иметь больше детей или вообще иметь детей из-за расходов на уход за детьми и необходимости прекратить свою карьеру, при этом гендерная дискриминация по-прежнему является ключевым препятствием.

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