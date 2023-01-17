У 2022 році населення Китаю скоротилося вперше за шістдесят років: очікується демографічна криза

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Згідно з цією статистикою, найбільш густонаселеною нацією у світі стає Індія. Минулого року експерти ООН передбачили, що у 2022 році країна матиме 1,412 мільярда населення, хоча індійська влада збирає дані про населення лише кожні 10 років, а її останній перепис, спочатку запланований на 2021 рік, був відкладений через пандемію.

У довгостроковій перспективі експерти ООН прогнозують скорочення населення Китаю на 109 мільйонів до 2050 року, що більш ніж утричі перевищує їхній попередній прогноз у 2019 році. Через це демографи стурбовані, що Китай "постаріє, перш ніж розбагатіє", а економіка уповільниться через падіння доходів і зростання державного боргу через стрімке збільшення витрат на охорону здоров’я та соціальне забезпечення.

"Демографічні та економічні перспективи Китаю набагато похмуріші, ніж очікувалося. Китаю доведеться скоригувати свою соціальну, економічну, оборонну та зовнішню політику", - сказав демограф І Фусянь, додавши, що скорочення робочої сили в країні та падіння обсягів виробництва ще більше посилять високі ціни та високу інфляцію в Сполучених Штатах і Європі.

Водночас голова Національного статистичного бюро Китаю відкинув занепокоєння щодо скорочення населення, сказавши, що "загальна пропозиція робочої сили все ще перевищує попит".

Повідомляється, що коефіцієнт народжуваності в країні минулого року становив лише 6,77 народжуваності на 1000 осіб, у порівнянні з показником в 7,52 у 2021 році. Це є найнижчим рівнем народжуваності за всю історію спостережень. Кількість китайських жінок від 25 до 35 років, яких уряд визначає як тих, хто у дітородному віці, скоротилася приблизно на 4 мільйони.

Видання зазначає, що значною мірою демографічний спад є результатом китайської "політики однієї дитини", яка була запроваджена з 1980 по 2015 рік, а також захмарних витрат на освіту, через які багато громадян Китаю не можуть народжувати більше однієї дитини або взагалі мати дитину. Експерти відзначили, що ще більшої шкоди демографічним прогнозам країни завдала сувора політика щодо нульового поширення COVID-19, яка діяла протягом трьох років.

Нагадаємо

Китай повідомив про майже 60 000 смертей серед людей, які були заражені COVID-19 з початку грудня.