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Пік пройдено: Китай повідомив про 60 000 смертей, пов'язаних з COVID

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Китай повідомив про майже 60 000 смертей серед людей, які були заражені COVID-19 з початку грудня. Про це пише агентство Сіньхуа, передає УНН.

Пік пройдено: Китай повідомив про 60 000 смертей, пов'язаних з COVID

Деталі

Національна комісія охорони здоров'я оголосила, що з 8 грудня до числа загиблих увійшли 5 503 особи через дихальну недостатність, спричинену COVID-19, та 54 435 осіб через інші захворювання у поєднанні з COVID-19. У звіті йдеться про те, що ці «смерті, пов'язані з COVID», сталися в лікарнях, а це означає, що всі, хто помер удома, не будуть включені в ці цифри.

За словами представника Національної комісії охорони здоров'я Цзяо Яхуї, кількість інфікованих нині знижується через зниження кількості пацієнтів, які відвідують гарячкові клініки. За словами Цзяо, щоденна кількість людей, які звертаються до цих клінік, досягла піку в 2,9 мільйона людей 23 грудня і впала на 83% до 477 тисяч у четвер.

"Ці дані показують, що пік надзвичайної ситуації в країні пройдено", - сказав Цзяо на пресконференції.

Комісія з охорони здоров'я заявила, що середній вік людей, які померли з 8 грудня, становить 80,3 роки, а 90,1% — люди віком 65 років і більше. У звіті йдеться, що понад 90% померлих людей страждали на рак, захворювання серця, легень або проблеми з нирками.

Доповнення

Протягом майже трьох років Китай утримував рівень зараження та смертність набагато нижчий, ніж у Сполучених Штатах та деяких інших країнах у розпал пандемії, завдяки стратегії «нульового COVID», спрямованої на ізоляцію кожного випадку. Це закрило доступ до деяких міст, змусило мільйони людей залишатися вдома та викликало гнівні протести.

Ці правила були раптово ослаблені на початку грудня після одного з найбільших проявів суспільної незгоди з правлячою Комуністичною партією за понад 30 років. Це викликало нові проблеми в країні, яка покладається на вакцини вітчизняної розробки, які менш надійні, ніж інші, що використовуються в усьому світі, і де люди похилого віку — ті, хто більш схильний до смерті від вірусу — з меншою ймовірністю будуть вакциновані, ніж населення в цілому.

Сполучені Штати, Південна Корея, Японія та низка інших країн запровадили тестування та інші заходи контролю для людей, які прибувають із Китаю. У відповідь Пекін призупинив видачу нових віз мандрівникам із Південної Кореї та Японії.

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