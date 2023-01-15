Пик пройден: Китай сообщил о 60 000 смертей, связанных с COVID

Детали

Национальная комиссия здравоохранения объявила, что с 8 декабря в число погибших вошли 5 503 человека из-за дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, и 54 435 человек из-за других заболеваний в сочетании с COVID-19. В отчете говорится, что эти «смерти, связанные с COVID», произошли в больницах, а это означает, что все, кто умер дома, не будут включены в эти цифры.

По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Цзяо Яхуи, количество инфицированных в настоящее время снижается из-за снижения количества пациентов, посещающих лихорадочные клиники. По словам Цзяо, ежедневное количество людей, обращающихся в эти клиники, достигло пика в 2,9 миллиона человек 23 декабря и упало на 83% до 477 тысяч в четверг.

"Эти данные показывают, что пик чрезвычайной ситуации в стране пройден", - сказал Цзяо на пресс-конференции.

Комиссия по здравоохранению заявила, что средний возраст людей, умерших с 8 декабря, составляет 80,3 года, а 90,1% — люди в возрасте 65 лет и старше. В отчете говорится, что более 90% умерших людей страдали раком, заболеваниями сердца, легких или проблемами с почками.

Дополнение

В течение почти трех лет Китай удерживал уровень заражения и смертности намного ниже, чем в Соединенных Штатах и некоторых других странах в разгар пандемии, благодаря стратегии «нулевого COVID», направленной на изоляцию каждого случая. Это закрыло доступ в некоторые города, заставило миллионы людей оставаться дома и вызвало гневные протесты.

Эти правила были внезапно ослаблены в начале декабря после одного из крупнейших проявлений общественного несогласия с правящей Коммунистической партией за более чем 30 лет. Это вызвало новые проблемы в стране, которая полагается на вакцины отечественной разработки, которые менее надежны, чем другие, используемые во всем мире, и где пожилые люди — те, кто более подвержен смерти от вируса — с меньшей вероятностью будут вакцинированы, чем население в целом.

Соединенные Штаты, Южная Корея, Япония и ряд других стран ввели тестирование и другие меры контроля для людей, прибывающих из Китая. В ответ Пекин приостановил выдачу новых виз путешественникам из Южной Кореи и Японии.