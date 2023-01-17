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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В 2022 году население Китая сократилось впервые за шестьдесят лет: ожидается демографический кризис

Киев • УНН

 • 757279 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В прошлом году население Китая сократилось примерно на 850 000 человек при населении 1,41175 миллиарда, что стало первым случаем с 1961 года, последнего года Великого голода в Китае. В результате этого ожидается начало длительного периода снижения количества граждан с серьезными последствиями для китайской экономики и мира. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

В 2022 году население Китая сократилось впервые за шестьдесят лет: ожидается демографический кризис

Детали

Согласно этой статистике, самой густонаселенной нацией в мире становится Индия. В прошлом году эксперты ООН предсказали, что в 2022 году страна будет иметь 1,412 миллиарда населения, хотя индийские власти собирают данные о населении только каждые 10 лет, а ее последняя перепись, первоначально запланированная на 2021 год, была отложена из-за пандемии.

В долгосрочной перспективе эксперты ООН прогнозируют сокращение населения Китая на 109 миллионов к 2050 году, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году. Из-за этого демографы обеспокоены, что Китай "постареет, прежде чем разбогатеет", а экономика замедлится из-за падения доходов и роста государственного долга из-за стремительного увеличения расходов на здравоохранение’ и социальное обеспечение.

"Демографические и экономические перспективы Китая гораздо более мрачные, чем ожидалось. Китаю придется скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику", - сказал демограф И Фусянь, добавив, что сокращение рабочей силы в стране и падение объемов производства еще больше усилят высокие цены и высокую инфляцию в Соединенных Штатах и Европе.

В то же время глава Национального статистического бюро Китая отверг беспокойство по поводу сокращения населения, сказав, что "общее предложение рабочей силы все еще превышает спрос".

Сообщается, что коэффициент рождаемости в стране в прошлом году составил всего 6,77 рождаемости на 1000 человек, по сравнению с показателем в 7,52 в 2021 году. Это является самым низким уровнем рождаемости за всю историю наблюдений. Количество китайских женщин от 25 до 35 лет, которых правительство определяет как тех, кто в детородном возрасте, сократилось примерно на 4 миллиона.

Издание отмечает, что в значительной степени демографический спад является результатом китайской "политики одного ребенка", которая была введена с 1980 по 2015 год, а также заоблачных расходов на образование, из-за которых многие граждане Китая не могут рожать более одного ребенка или вообще иметь ребенка. Эксперты отметили, что еще больший вред демографическим прогнозам страны нанесла строгая политика по нулевому распространению COVID-19, которая действовала в течение трех лет.

Напомним

Китай сообщил о почти 60 000 смертей среди людей, которые были заражены COVID-19 с начала декабря.

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