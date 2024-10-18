В попытках поднять рождаемость: в Китае проводят соцопрос, чтобы понять, почему люди не хотят иметь детей

Национальная комиссия здравоохранения Китая организовала соцопрос, чтобы понять почему люди избегают семьи, в частности отказываются заводить детей. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Власти пытаются повысить низкую рождаемость в КНР, поэтому в рамках исследования 30 000 человек, чтобы понять факторы, влияющие на их отношение к деторождению.

В опрос войдут люди из 150 округов Китая и 1500 различных сообществ. Цель опроса - проанализировать "нежелание и страх, связанные с рождением детей" и, в конечном итоге, обеспечить поддержку рождаемости и меры стимулирования.

Таким образом Пекин пытается поощрять молодые пары к рождению детей на фоне того, что в Китае второй год подряд наблюдается сокращение населения.

Дополнение

Ранее китайские чиновники заявили, что они сосредоточат больше усилий на пропаганде брака и рождения детей в "подходящем возрасте".

Также власти призывают к совместной родительской ответственности, чтобы направить молодых людей к "позитивному взгляду на брак, рождение детей и семью".

Напомним

Еще в прошлом году в Китае анонсировали ряд проектов, направленных на поощрение женщин к браку и рождению детей.

В Китае зафиксирован самый экономический слабый рост с начала 2023 года