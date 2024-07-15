Экономика Китая теряет темпы: рост на уровне около 4,7% советует слабым показателям; ситуация связана с резким замедлением расходов домохозяйств и продолжающимся падением на рынке недвижимости КНР.

Пишет УНН со ссылкой на Asia Nikkei и DW.

Детали

Экономический рост Китая замедлился во втором квартале текущего года: статистическое управление в Пекине обнародовало данные, согласно которым, внутренний продукт Китая увеличился всего на 4,7% с апреля по июнь по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это самый медленный рост с первого квартала 2023 года.

Ситуация станет предметом разбирательства в Центральном комитете Коммунистической партии Китая: пленарное заседание начнется сегодня, 15 июля. В течение 4 дней , закрытыми дверями, вероятно, будет определен курс экономической политики на ближайшие годы.

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Йерун Гроеневеген-Лау из Китайского института Merics в Берлине описывает экономическую ситуацию следующим образом: "Третий пленум будет сосредоточен на коллективных усилиях, направленных на то, чтобы Китай достиг своих целей технологической независимости и промышленной модернизации". По мнению китайского эксперта, временные потери в благосостоянии будут приняты. Пленарное заседание вряд ли даст точную информацию о том, дойдут ли и когда какие-либо успехи до населения"

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