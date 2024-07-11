НАТО призывает Китай прекратить любую поддержку войны рф в Украине

Страны-члены НАТО призвали Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, к прекращению любой материальной и политической поддержки рф. Об этом сообщает Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

Детали

Во время выступления на Вашингтонском саммите Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о влиянии Китая на войну в Украине из-за его стратегического партнерства с рф. Он заявил, что КНР стала решающим фактором в поддержке оборонно-промышленной базы рф, что увеличивает угрозу для евроатлантической безопасности.

Столтенберг призвал Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, к прекращению любой материальной и политической поддержки российских военных действий. Это включает передачу компонентов оружия, оборудования и сырья, которые используются для укрепления оборонного потенциала террористической страны.

Кроме того, Генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу кибератак и дезинформации, поступающих от Китая, и призвал его придерживаться международных стандартов в этом сегменте. Также была высказана возмущенность по поводу расширения космических возможностей КНР и роста ее ядерного арсенала.

В завершение выступления, Столтенберг отметил важность конструктивного взаимодействия с Китаем, направленного на защиту интересов безопасности Альянса, но подчеркнул, что НАТО будет готово защищаться от любых попыток дестабилизации и раскола.

НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности