НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности
Киев • УНН
На саммите НАТО лидеры стран-членов Североатлантического союза подтвердили свое обязательство предоставить долгосрочную помощь в безопасности Украины для усиления обороноспособности против российской агрессии.
На саммите НАТО в Вашингтоне объявлено решение о долгосрочной поддержке Украины в условиях российской агрессии. Об этом сообщается на официальном веб-сайте НАТО, передает УНН.
Детали
На саммите НАТО в лидеры Альянса подтвердили свою твердую преданность суверенной и независимой Украине, обещая масштабную долгосрочную помощь в сфере безопасности.
Сегодня мы подтверждаем нашу непоколебимую преданность Украине как суверенному, демократическому, независимому государству. Для этого Украине нужна наша долгосрочная поддержка
Согласно новым обязательствам, члены Альянса намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по вопросам безопасности для Украины. Это решение имеет целью укрепить обороноспособность Украины и обеспечить ее способность эффективно противостоять любым угрозам.
Кроме того, было отмечено, что страны-участницы имеют в обязательствах предоставлять Украине военное оборудование, материальную помощь, расходы на обслуживание и логистику военной техники, расходы на военную подготовку, оперативные расходы по военной поддержке, инвестиции в оборонную инфраструктуру и оборонно-промышленный комплекс Украины, а также взносы в трастовые фонды НАТО, включая нелетальную помощь.
Эта поддержка будет предоставляться через различные механизмы, включая НАТО, двусторонние и многосторонние соглашения. Члены Альянса обязались осуществлять пропорциональные взносы, учитывая их доли в ВВП, и отчитываться об этом дважды в год перед НАТО.
На Вашингтонском Саммите члены Альянса подтвердили необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО10 июля 2024, 21:35 • 15965 просмотров