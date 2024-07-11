НАТО намерено в течение следующего года предоставить 40 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности

На саммите НАТО в Вашингтоне объявлено решение о долгосрочной поддержке Украины в условиях российской агрессии. Об этом сообщается на официальном веб-сайте НАТО, передает УНН.

Детали

На саммите НАТО в лидеры Альянса подтвердили свою твердую преданность суверенной и независимой Украине, обещая масштабную долгосрочную помощь в сфере безопасности.

Сегодня мы подтверждаем нашу непоколебимую преданность Украине как суверенному, демократическому, независимому государству. Для этого Украине нужна наша долгосрочная поддержка - заявил генеральный секретарь НАТО.

Согласно новым обязательствам, члены Альянса намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по вопросам безопасности для Украины. Это решение имеет целью укрепить обороноспособность Украины и обеспечить ее способность эффективно противостоять любым угрозам.

Кроме того, было отмечено, что страны-участницы имеют в обязательствах предоставлять Украине военное оборудование, материальную помощь, расходы на обслуживание и логистику военной техники, расходы на военную подготовку, оперативные расходы по военной поддержке, инвестиции в оборонную инфраструктуру и оборонно-промышленный комплекс Украины, а также взносы в трастовые фонды НАТО, включая нелетальную помощь.

Эта поддержка будет предоставляться через различные механизмы, включая НАТО, двусторонние и многосторонние соглашения. Члены Альянса обязались осуществлять пропорциональные взносы, учитывая их доли в ВВП, и отчитываться об этом дважды в год перед НАТО.

На Вашингтонском Саммите члены Альянса подтвердили необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО