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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай ввел санкции против компаний США из-за продажи оружия Тайваню

Китай ввел санкции против компаний США из-за продажи оружия Тайваню

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 05:19  •  1660 просмотра

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Китай накладывает санкции на шесть американских компаний и замораживает активы их высокопоставленных чиновников из-за продажи оружия Тайваню.

Китай ввел санкции против шести американских компаний, после объявления продажи оружия Тайваню, сообщили в Министерстве иностранных дел страны, передает УНН.

Детали

В МИД Китая заявили, что США "вмешиваются во внутренние дела Китая и наносят серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности".

Из-за этого, по словам ведомства, страна "решила принять контрмеры против военно-промышленных предприятий США и высшего руководства".

Китайские активы шести компаний, среди которых: Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc - будут заморожены с 12 июля.

Кроме этого, нескольким топ-чиновникам Aerospace Environment и Anduril Corporation также заморозили активы и запретили въезд.

Тайвань наблюдает за китайскими военными учениями вблизи авианосца "Шаньдун"11 июля 2024, 03:17 • 28833 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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