Китай ввел санкции против компаний США из-за продажи оружия Тайваню
Киев • УНН
Китай накладывает санкции на шесть американских компаний и замораживает активы их высокопоставленных чиновников из-за продажи оружия Тайваню.
Китай ввел санкции против шести американских компаний, после объявления продажи оружия Тайваню, сообщили в Министерстве иностранных дел страны, передает УНН.
Детали
В МИД Китая заявили, что США "вмешиваются во внутренние дела Китая и наносят серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности".
Из-за этого, по словам ведомства, страна "решила принять контрмеры против военно-промышленных предприятий США и высшего руководства".
Китайские активы шести компаний, среди которых: Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc - будут заморожены с 12 июля.
Кроме этого, нескольким топ-чиновникам Aerospace Environment и Anduril Corporation также заморозили активы и запретили въезд.
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