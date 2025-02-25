Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китайский советник предлагает снизить брачный возраст до 18 лет для стимулирования рождаемости. Об этом сообщают Reuters, передает УНН.

Детали

В Китае снова заговорили о необходимости стимулирования рождаемости на фоне сокращения населения. Член Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь Сонгси призвал снизить минимальный брачный возраст до 18 лет. По его мнению, это поможет расширить базу рождаемости и будет способствовать созданию более благоприятных условий для молодых семей.

По действующему законодательству китайские мужчины могут жениться с 22 лет, а женщины - с 20, что является одним из самых высоких возрастных порогов в мире. Чэнь считает, что снижение этого порога будет соответствовать международным стандартам и способствовать демографическому росту.

Инициатива прозвучала накануне ежегодного заседания парламента, на котором будут предложены новые меры для борьбы со спадом рождаемости. За последние три года население Китая сокращается, а уровень заключения браков упал на 20%, что является рекордным показателем.

Причины демографического кризиса кроются в высоких затратах на воспитание детей, изменении приоритетов молодого поколения и последствиях политики одного ребенка, которая действовала с 1980 по 2015 год. Сейчас в Китае разрешено иметь до трех детей, однако этого оказалось недостаточно для изменения тенденции.

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