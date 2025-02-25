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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 111254 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

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24 февраля, 18:31 • 104242 просмотра

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Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Киев  •  УНН

 • 13482 просмотра

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Китайский советник предлагает снизить минимальный брачный возраст до 18 лет для стимулирования рождаемости. Сейчас мужчины могут жениться с 22 лет, а женщины с 20, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Китайский советник предлагает снизить брачный возраст до 18 лет для стимулирования рождаемости. Об этом сообщают Reuters, передает УНН.

Детали

В Китае снова заговорили о необходимости стимулирования рождаемости на фоне сокращения населения. Член Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь Сонгси призвал снизить минимальный брачный возраст до 18 лет. По его мнению, это поможет расширить базу рождаемости и будет способствовать созданию более благоприятных условий для молодых семей. 

По действующему законодательству китайские мужчины могут жениться с 22 лет, а женщины - с 20, что является одним из самых высоких возрастных порогов в мире. Чэнь считает, что снижение этого порога будет соответствовать международным стандартам и способствовать демографическому росту. 

Инициатива прозвучала накануне ежегодного заседания парламента, на котором будут предложены новые меры для борьбы со спадом рождаемости. За последние три года население Китая сокращается, а уровень заключения браков упал на 20%, что является рекордным показателем. 

Причины демографического кризиса кроются в высоких затратах на воспитание детей, изменении приоритетов молодого поколения и последствиях политики одного ребенка, которая действовала с 1980 по 2015 год. Сейчас в Китае разрешено иметь до трех детей, однако этого оказалось недостаточно для изменения тенденции. 

В попытках поднять рождаемость: в Китае проводят соцопрос, чтобы понять, почему люди не хотят иметь детей18.10.24, 20:37 • 19772 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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