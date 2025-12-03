Китай вводит налог на презервативы для повышения рождаемости

Китай вводит 13% налог на противозачаточные средства, включая презервативы, чтобы стимулировать рождаемость на фоне ее трехлетнего снижения. Новые меры предусматривают также налоговые льготы для родителей на услуги детских садов и яслей. Об этом информирует DW, передает УНН.

Детали

Отмечается, что впервые за 30 лет власти Китая вводят налог на добавленную стоимость на контрацептивы, включая презервативы. Этот шаг подается как попытка противодействовать снижению рождаемости, что может замедлить экономический рост.

В соответствии с недавно пересмотренным Законом о налоге на добавленную стоимость, потребители будут платить сбор в размере 13% за товары, которые были освобождены от НДС с 1993 года. Тогда Китай проводил строгую политику "одна семья - один ребенок" и продвигал контроль рождаемости.

Нынешний пересмотр политики предусматривает и новые формы стимулов для будущих родителей - в частности, их освободят от налога на услуги по уходу за детьми, то есть за ясли и детские сады. Изменения вступят в силу в январе - говорится в сообщении.

По статистике, население Китая сокращается третий год подряд. В 2024 году зарегистрировали лишь 9,54 млн рождений - чуть более половины от 18,8 млн десять лет назад, когда политика "одна семья - один ребенок" была отменена. На 1 января 2025 года население Китая составляло около 1,408 млрд человек.

Напомним

Китайский рынок недвижимости переживает глубокий кризис, усугубляемый сокращением населения и замедлением урбанизации. По оценкам Goldman Sachs, спрос на новое жилье в городских районах Китая упадет до четверти пиковых показателей 2017 года.

