Китай вводит налог на презервативы для повышения рождаемости

$42.340.08
49.310.42
ukenru
23:38 • 252 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
22:18 • 2468 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 19413 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 55298 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 41598 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 34009 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 31693 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 57847 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 54423 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60834 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
95%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 30036 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 31134 просмотра
российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX2 декабря, 16:45 • 7670 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 20566 просмотра
Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к мируVideo2 декабря, 17:44 • 14895 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 20574 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 31142 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 30046 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 31587 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 55296 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Александр Сырский
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Афганистан
Европа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 45353 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 47291 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 103188 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 77611 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 93549 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Серия Airbus A320
ТикТок
Бильд

Китай вводит налог на презервативы для повышения рождаемости

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Китай вводит 13% налог на противозачаточные средства, включая презервативы, впервые за 30 лет для стимулирования рождаемости. Также предусмотрены налоговые льготы для родителей на услуги детских садов и яслей, которые вступят в силу в январе.

Китай вводит налог на презервативы для повышения рождаемости

Китай вводит 13% налог на противозачаточные средства, включая презервативы, чтобы стимулировать рождаемость на фоне ее трехлетнего снижения. Новые меры предусматривают также налоговые льготы для родителей на услуги детских садов и яслей. Об этом информирует DW, передает УНН

Детали

Отмечается, что впервые за 30 лет власти Китая вводят налог на добавленную стоимость на контрацептивы, включая презервативы. Этот шаг подается как попытка противодействовать снижению рождаемости, что может замедлить экономический рост.

В соответствии с недавно пересмотренным Законом о налоге на добавленную стоимость, потребители будут платить сбор в размере 13% за товары, которые были освобождены от НДС с 1993 года. Тогда Китай проводил строгую политику "одна семья - один ребенок" и продвигал контроль рождаемости.

Нынешний пересмотр политики предусматривает и новые формы стимулов для будущих родителей - в частности, их освободят от налога на услуги по уходу за детьми, то есть за ясли и детские сады. Изменения вступят в силу в январе

- говорится в сообщении.

По статистике, население Китая сокращается третий год подряд. В 2024 году зарегистрировали лишь 9,54 млн рождений - чуть более половины от 18,8 млн десять лет назад, когда политика "одна семья - один ребенок" была отменена. На 1 января 2025 года население Китая составляло около 1,408 млрд человек.

Напомним

Китайский рынок недвижимости переживает глубокий кризис, усугубляемый сокращением населения и замедлением урбанизации. По оценкам Goldman Sachs, спрос на новое жилье в городских районах Китая упадет до четверти пиковых показателей 2017 года.

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса25.02.25, 04:55 • 119822 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Китай