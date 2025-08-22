Китай підтверджує свою роль у врегулюванні війни рф в Україні та готовий "сприяти" і надалі
Київ • УНН
В МЗС Китаю заявили про об'єктивну позицію щодо "української кризи", готовність сприяти політичному врегулюванню, а також про "конструктивну роль" КНР у загальному напрямку вирішення питання війни, яку веде рф в Україні.
У МЗС Китаю заявили про свою "об'єктивну та справедливу позицію" щодо "української кризи" та готовність сприяти політичному врегулюванню війни.
Передає УНН із посиланням на Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China.
Деталі
Під час брифінгу речниця МЗС Китаю Мао Нін відповіла на питання журналістів щодо позиціонування Пекіну та відношенню до врегулювання війни рф в Україні.
Китай завжди займав об'єктивну та справедливу позицію та завжди був чесним і прямолінійним щодо кризи в Україні, що є очевидним для всіх. Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому напрямку.
Доповнимо
21 серпня, на брифінгу Зеленський заявив, що Китай, як один із гарантів безпеки, для України не обов'язковий.
Також зазначимо, що у брифінгу за участю представниці МЗС Китаю представники росЗМІ нагадали:
міністр закордонних справ росії Лавров 20 серпня заявив, що росія підтримує надання міцних гарантій безпеки Україні та погоджується не виключати членів Ради Безпеки ООН, включаючи західні країни та Китай, з надання так званих гарантій
У відповіді на цю тезу (разом зі згадуванням точки зору президента Зеленського), Мао Нін зазначила, що "важливо прагнути спільної, всеохоплюючої, кооперативної та сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що України голова до двосторонньої зустрічі з росією. При цьому він висловив думку, що краще було б одразу провести тристоронню зустріч за участі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.