Китай підтверджує свою роль у врегулюванні війни рф в Україні та готовий "сприяти" і надалі

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 6466 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 7202 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 6662 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 8862 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 11688 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 10385 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 16218 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 17925 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12580 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13450 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.9м/с
87%
740мм
Популярнi новини
В Центрі Шалімова провели унікальну операцію для лікування цирозу печінкиVideo22 серпня, 07:37 • 4086 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 серпня, 08:13 • 16036 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 13565 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 9436 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 3766 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 3792 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 6464 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 8856 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 11685 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 16217 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Віктор Попов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 6654 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 3896 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 9590 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 13647 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 23746 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Євро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck

Китай підтверджує свою роль у врегулюванні війни рф в Україні та готовий "сприяти" і надалі

Київ • УНН

 • 138 перегляди

В МЗС Китаю заявили про об'єктивну позицію щодо "української кризи", готовність сприяти політичному врегулюванню, а також про "конструктивну роль" КНР у загальному напрямку вирішення питання війни, яку веде рф в Україні.

Китай підтверджує свою роль у врегулюванні війни рф в Україні та готовий "сприяти" і надалі

У МЗС Китаю заявили про свою "об'єктивну та справедливу позицію" щодо "української кризи" та готовність сприяти політичному врегулюванню війни.

Передає УНН із посиланням на Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China.

Деталі

Під час брифінгу речниця МЗС Китаю Мао Нін відповіла на питання журналістів щодо позиціонування Пекіну та відношенню до врегулювання війни рф в Україні.

Китай завжди займав об'єктивну та справедливу позицію та завжди був чесним і прямолінійним щодо кризи в Україні, що є очевидним для всіх.  Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому напрямку.

- заявила представниця Міністерства закордонних справ КНР.

Доповнимо

21 серпня, на брифінгу Зеленський заявив, що Китай, як один із гарантів безпеки, для України не обов'язковий. 

Також зазначимо, що у брифінгу за участю представниці МЗС Китаю представники росЗМІ нагадали:

міністр закордонних справ росії Лавров 20 серпня заявив, що росія підтримує надання міцних гарантій безпеки Україні та погоджується не виключати членів Ради Безпеки ООН, включаючи західні країни та Китай, з надання так званих гарантій

У відповіді на цю тезу (разом зі згадуванням точки зору президента Зеленського), Мао Нін зазначила, що "важливо прагнути спільної, всеохоплюючої, кооперативної та сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що України голова до двосторонньої зустрічі з росією. При цьому він висловив думку, що краще було б одразу провести тристоронню зустріч за участі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. 

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Дональд Трамп
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна