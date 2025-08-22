Китай підтверджує свою роль у врегулюванні війни рф в Україні та готовий "сприяти" і надалі

У МЗС Китаю заявили про свою "об'єктивну та справедливу позицію" щодо "української кризи" та готовність сприяти політичному врегулюванню війни.

Передає УНН із посиланням на Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China.

Під час брифінгу речниця МЗС Китаю Мао Нін відповіла на питання журналістів щодо позиціонування Пекіну та відношенню до врегулювання війни рф в Україні.

Китай завжди займав об'єктивну та справедливу позицію та завжди був чесним і прямолінійним щодо кризи в Україні, що є очевидним для всіх. Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому напрямку.