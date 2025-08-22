$41.220.16
Китай подтверждает свою роль в урегулировании войны РФ в Украине и готов "способствовать" и в дальнейшем

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В МИД Китая заявили об объективной позиции относительно "украинского кризиса", готовности способствовать политическому урегулированию, а также о "конструктивной роли" КНР в общем направлении решения вопроса войны, которую ведет РФ в Украине.

Китай подтверждает свою роль в урегулировании войны РФ в Украине и готов "способствовать" и в дальнейшем

В МИД Китая заявили о своей "объективной и справедливой позиции" по "украинскому кризису" и готовности способствовать политическому урегулированию войны.

Передает УНН со ссылкой на Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China.

Детали

Во время брифинга пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин ответила на вопросы журналистов относительно позиционирования Пекина и отношения к урегулированию войны РФ в Украине.

Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию и всегда был честным и прямолинейным в отношении кризиса в Украине, что очевидно для всех.  Китай готов играть конструктивную роль в этом направлении.

- заявила представительница Министерства иностранных дел КНР.

Дополним

21 августа, на брифинге Зеленский заявил, что Китай, как один из гарантов безопасности, для Украины не обязателен. 

Также отметим, что в брифинге с участием представительницы МИД Китая представители росСМИ напомнили:

министр иностранных дел России Лавров 20 августа заявил, что Россия поддерживает предоставление прочных гарантий безопасности Украине и соглашается не исключать членов Совета Безопасности ООН, включая западные страны и Китай, из предоставления так называемых гарантий

В ответе на этот тезис (вместе с упоминанием точки зрения президента Зеленского), Мао Нин отметила, что "важно стремиться к общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и способствовать политическому урегулированию кризиса в Украине".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к двусторонней встрече с Россией. При этом он выразил мнение, что лучше было бы сразу провести трехстороннюю встречу с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. 

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина