Київщина пережила майже 10-годинну атаку рф: зачепило два райони, сталася масштабна пожежа

Київська область уночі зазнала атаки рф дронами та ракетами, зачепило два райони, сталася масштабна пожежа, яку вже ліквідовано, повідомили у понеділок голова Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС у Telegram, пише УНН.

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"Усю ніч ворог атакував Київщину комбіновано дронами та ракетами. Тривога тривала майже 10 годин. Постраждалих серед населення немає. Наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах області", - написав Калашник і перелічив:

у Вишгородському районі пошкоджено господарчі споруди та автомобіль;

районі пошкоджено господарчі споруди та автомобіль; у Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення одного з підприємств.

За даними ДСНС, внаслідок атаки рф виникла масштабна пожежа на Фастівщині - горіла адмінбудівля, площею 300 кв. м, а також складське приміщення - 1200 кв. м. Рятувальники ліквідували загорання.

"Дякую нашим мисливцям з "Чисте небо". Завдяки їх роботі було перехоплено понад півтора десятка ворожих БпЛА. За час існування проєкту вже знищено більше 750 ворожих дронів. Так тримати, хлопці. Працюємо далі над нарощуванням наших потужностей", - зазначив голова ОВА.

Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи