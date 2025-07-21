Киевская область пережила почти 10-часовую атаку рф: затронуты два района, произошел масштабный пожар

Киевская область ночью подверглась атаке рф дронами и ракетами, затронуло два района, произошел масштабный пожар, который уже ликвидирован, сообщили в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник и ГСЧС в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Всю ночь враг атаковал Киевщину комбинированно дронами и ракетами. Тревога длилась почти 10 часов. Пострадавших среди населения нет. Последствия вражеской атаки фиксируются в двух районах области", - написал Калашник и перечислил:

в Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль;

районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль; в Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.

По данным ГСЧС, в результате атаки рф возник масштабный пожар на Фастовщине - горело админздание, площадью 300 кв. м, а также складское помещение - 1200 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание.

"Спасибо нашим охотникам из "Чистого неба". Благодаря их работе было перехвачено более полутора десятков вражеских БпЛА. За время существования проекта уже уничтожено более 750 вражеских дронов. Так держать, ребята. Работаем дальше над наращиванием наших мощностей", - отметил глава ОВА.

Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи