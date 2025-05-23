Топ галузей, у яких працюють компанії в Києві
Київ • УНН
61% компаній з Індексу Опендатабота — київські, лідер за оборотом — Д.Трейдінг (215,8 млрд). Найбільше компаній працюють у телекомунікаціях, банках та азартних іграх.
61% компаній, що потрапили до цьогорічного Індексу Опендатабота зареєстровані у Києві, їх частка зростає з кожним роком. Очолює рейтинг найбільших за оборотом київських компаній — Д.Трейдінг — 215,8 млрд грн. Найбільше київських компаній, що потрапили до Індексу Опендатабота, працюють у сфері телекомунікацій.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Opendatabot.
Деталі
Індекс Опендатабота — це щорічний рейтинг 210 найкращих компаній України, що формується з 2023 року. Частка київських компаній в Індексі зростає третій рік поспіль. Якщо у 2023 році таких було 124 (59% від загальної кількості компаній), то у 2025-му — вже 129, або 61,4%.
У десятку найбільших київських компаній за доходами у 2025 році ввійшли вже знайомі гіганти. ТОП лідерів:
- Д.Трейдінг з річним доходом понад 215 млрд грн;
- Енергоатом (207 млрд грн);
- Нафтогаз України (157 млрд грн);
- Газопостачальна компанія Нафтогаз трейдинг (124 млрд грн).
До списку також увійшли Приватбанк, Укрнафта, Укрзалізниця, Укренерго, Укргазвидобування та Сільпо-Фуд.
Склад топу не змінився з 2024 року, проте порівняно з 2023-м є перестановки: тоді в десятку входила компанія Кернел-Трейд, а Укрзалізниця ще не була серед лідерів, проте наразі посідає сьоме місце
Найбільше київських компаній, що потрапили до Індексу, працюють у сфері телекомунікацій, банківському секторі та у сфері азартних ігор — по 10 компаній на кожну галузь.
Ще 9 київських компаній працюють у сфері телебачення, радіо та видавництві книг. Також до п’ятірки сфер вперше увійшла професійна, наукова та технічна діяльність (9 компаній), витіснивши транспортно-поштовий сегмент, який був серед лідерів у 2023 році.
Нагадаємо
у 2025 році в Україні сукупний дохід кращих ІТ-компаній склав 56,48 млрд грн. Разом з тим дохід топ-10 IT-компаній зріс лише на 1% за рік