Топ галузей, у яких працюють компанії в Києві

61% компаній, що потрапили до цьогорічного Індексу Опендатабота зареєстровані у Києві, їх частка зростає з кожним роком. Очолює рейтинг найбільших за оборотом київських компаній — Д.Трейдінг — 215,8 млрд грн. Найбільше київських компаній, що потрапили до Індексу Опендатабота, працюють у сфері телекомунікацій.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Opendatabot.

Індекс Опендатабота — це щорічний рейтинг 210 найкращих компаній України, що формується з 2023 року. Частка київських компаній в Індексі зростає третій рік поспіль. Якщо у 2023 році таких було 124 (59% від загальної кількості компаній), то у 2025-му — вже 129, або 61,4%.

У десятку найбільших київських компаній за доходами у 2025 році ввійшли вже знайомі гіганти. ТОП лідерів:

До списку також увійшли Приватбанк, Укрнафта, Укрзалізниця, Укренерго, Укргазвидобування та Сільпо-Фуд.

Склад топу не змінився з 2024 року, проте порівняно з 2023-м є перестановки: тоді в десятку входила компанія Кернел-Трейд, а Укрзалізниця ще не була серед лідерів, проте наразі посідає сьоме місце